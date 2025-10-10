「日経225オプション」11月限コール手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 226( 226)
三菱UFJ証券 100( 100)
ビーオブエー証券 80( 80)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
BNPパリバ証券 22( 22)
SBI証券 30( 20)
楽天証券 10( 10)
SMBC日興証券 10( 10)
ゴールドマン証券 9( 9)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
インタラクティブ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
JPモルガン証券 1284( 0)
◯4万8875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
JPモルガン証券 94( 0)
◯4万8625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
野村証券 6( 6)
日産証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 186( 86)
BNPパリバ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 13( 13)
SBI証券 16( 10)
日産証券 8( 8)
みずほ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 132( 0)
◯4万8375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 50( 50)
BNPパリバ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 7( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 44( 18)
みずほ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 7( 7)
フィリップ証券 6( 6)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万7875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
