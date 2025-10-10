お笑いコンビ「極楽とんぼ」山本圭壱（57）が10日放送のTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演。「Aぇ！group」草間リチャード敬太（29）を巡る騒動について言及した。

山本はこの騒動に対する草間への対応が厳しいのではと持論を展開。自身が2002年に学祭のステージで、学生たちにあおられ下半身を露出したことが騒動となったエピソードを明かしながら「おとがめなく、その頃のテレビ番組には出させていただいてました」と語った。

さらに、つい数週間前に新幹線で「山本さん、すみません。僕〇〇大学であおった生徒なんですけど、あの時はすみませんでした」と声をかけられたと告白し、スタジオは大爆笑。「もういいよ！立派なサラリーマンになってました」と笑顔で語った。

草間は今月4日、東京・新宿2丁目で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。同日中に所属する「STARTO ENTERTAINMENT」は草間の活動休止を発表した。同6日に釈放された際には目に涙を浮かべて「このたびはお騒がせして申し訳ございませんでした」と謝罪し、約10秒間頭を下げた。この騒動を受け、草間が出演していた番組は内容の差し替えや、休止が発表されている。