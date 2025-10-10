ÃÎ¾²¥Ò¥°¥Þ¡Ö¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¡×¤Ø¡¡¸ÄÂÎ¿ô¸º¤â¡¢´í¸±»öÎã¤ÏÁý
¡¡À¤³¦¼«Á³°ä»º¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÃÎ¾²¤ÎÊÝ¸î´ÉÍý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡Ö²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¡×¤¬10Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¼ÐÎ¤Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Íå±±³Ù¤Ç8·î¤ËÅÐ»³¼Ô¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É´í¸±»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ñ°÷Ä¹¤ÎÃæÂ¼ÂÀ»Î¡¦ËÌ³¤Æ»ÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÏËÜÇ¯ÅÙÃæ¤Ë°Ñ°÷²ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃÎ¾²¤Î¥Ò¥°¥Þ´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¥Ò¥°¥Þ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡×ºÂÄ¹¤Îº´Æ£´îÏÂÍïÇÀ³Ø±àÂç¶µ¼ø¤¬¡¢ÃÎ¾²¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ÎÂçÎÌ½ÐË×¤ËÈ¼¤¦Êá³Í¶¯²½¤Ç¥Ò¥°¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬»£±ÆÌÜÅª¤Ç²áÅÙ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë´í¸±»öÎã¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¶ÛµÞÀ¼ÌÀÈ¯½Ð¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£