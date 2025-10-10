日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』、紙面未掲載の書店別ポスター4種＆ポストカード特典14種絵柄解禁！
日向坂46・河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』より、書店別ポスター特典4種とポストカード特典14種の絵柄が公開された。使用されている写真は全て写真集未掲載となる。
【写真】ビキニ姿がまぶしい！ HMV＆BOOKS SHIBUYAほか書店別特典ポスター4種
河田は2017年、けやき坂46の二期生として加入。15thシングル「お願いバッハ！」の活動をもってグループを卒業することを発表している。今回の写真集は幸福度の高さでも知られるデンマーク・コペンハーゲンでオールロケを敢行し、彼女の等身大の姿をたっぷりと収録。ページをめくるたびに“おひな”の新たな魅力に出会える一冊となっている。
このたび、書店別・折り目なしB3ポスター特典4種とポストカード特典14種の絵柄が公開。
写真集未掲載となるこれらのカットは、どれも“おひな”の愛らしさがあふれている。
日向坂46・河田陽菜2nd写真集『テイクオフ』は、竹書房より11月11日発売。定価は2445円＋税。
