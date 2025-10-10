ほしのあき48歳、“ミニスカ”ドレスで抜群プロポーション全開！ 「可愛いすぎ」「まだまだ現役」 夫は13歳年下＆1児の母
タレント・ほしのあきが10日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった @toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。
今回は「スカートのバルーンな感じが可愛いよね」と、ミニスカートのドレス姿を披露。カメラに向かって様々なポーズをきめた。ファンからは「可愛いすぎ」「スタイル抜群」「まだまだ現役」などの声が寄せられている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
