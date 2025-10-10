ほしのあき、近影　※「ほしのあき」インスタグラム

　タレント・ほしのあきが10日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、先日も「去年買ったのに出番がなく着れてなかった　@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最高」「若すぎる」「釘付けです」などの反響が。

　今回は「スカートのバルーンな感じが可愛いよね」と、ミニスカートのドレス姿を披露。カメラに向かって様々なポーズをきめた。ファンからは「可愛いすぎ」「スタイル抜群」「まだまだ現役」などの声が寄せられている。

