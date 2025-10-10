鈴木奈々、近影　※「鈴木奈々」 インスタグラム

　タレントでモデルの鈴木奈々が、10日までにインスタグラムを更新。美スタイルを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。

　7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。

　今回の投稿では「ジムに行ってきました！自分磨き中です」と、トレーニングウェア姿を披露。続けて「食べる事が好きなので、食べる事は我慢せずにメリハリボディーを作ります」「体重51キロないでしょー！って言われるので体重計の証拠写真を載せました　体重はあんまり気にしてない！」とつづった。

　ファンからは「頑張るなぁ〜」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が集まっている。

