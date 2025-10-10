鈴木奈々、トレーニングウェア姿で魅了「スタイル抜群」 体重も大公開「証拠の写真を載せました」
タレントでモデルの鈴木奈々が、10日までにインスタグラムを更新。美スタイルを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】鈴木奈々が「スタイル抜群」「魅力的すぎ」 水着ショットも話題 体重も大公開（5枚）
7月9日に37歳を迎えた鈴木。2022年には1st写真集を発売し、そのスタイルが話題を呼んだ。
今回の投稿では「ジムに行ってきました！自分磨き中です」と、トレーニングウェア姿を披露。続けて「食べる事が好きなので、食べる事は我慢せずにメリハリボディーを作ります」「体重51キロないでしょー！って言われるので体重計の証拠写真を載せました 体重はあんまり気にしてない！」とつづった。
ファンからは「頑張るなぁ〜」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
