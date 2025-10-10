植田真梨恵の前オリジナル・アルバム『Euphoria』以来、3年ぶりのニューアルバム『時間は止まりたがっている』が、9月24日にリリースされた。2023年春に長年所属したレーベルと事務所を離れて、独立後第一弾アルバムとなる今作は、ミニマルな打ち込み中心に、最小限の楽器と柔らかな歌声が耳に心地よい、浮遊感と親近感を併せ持つ極上のサウンドトリップ。

「植田真梨恵の楽曲は、どこか懐かしく、どこか寂しい気持ちが奥底にひそんでいます。ただただ歌が大好きだった少女が、80年代、90年代の時代感を作り出してきたファッションや音楽のパワーに敬意と憧れを抱いたままシンガーソングライターになり、今2025年に自分らしく新しくパワーを宿すものは何かと自問自答しながら憧れへと近づこうとする様を閉じ込めた1枚です」とは同アルバムの資料に記された言葉だ。

時間を止めて、子供の頃のノスタルジーや郷愁へと回帰した歌詞の世界観も、時に優しく時に切なく心の深いところを刺激して魅了する。大きなターニングポイントを経て、彼女はいかにしてこの傑作をものにしたのか。その心の内を探ってみよう。

──ここに『時間は止まりたがっている』のCDがあるので、まず開封しますね。デザインのこだわりとか、話してもらえると嬉しいです。

植田：はい。実は、ミスがあります。校正が間に合わなくて。

──いきなり（笑）。何ですか。

植田：裏面の写真配置が、天地逆なんです。本当は、帯で顔半分が隠れるデザインのつもりだったんですけど。作業が暴走列車タイム感だったので（笑）、間に合いませんでした。

──手作り感があっていいと思います、とか言ったりして。

植田：そうですね。これも味かなと思います。

──そして、帯の裏側には買ってくれた方へのメッセージが、直筆のプリントで。

植田：はい。ずっとこうさせていただいていたのを、引き続きやっております。

──写真、すごく綺麗ですよね。ネクタイとかして、ちょっとボーイッシュな感じで。アートワークのこだわりを教えてください。

植田：ブックレットは縦開きで、ずっと上からめくっていく形になっています。写真はちょっとクールに、ボウイみたいにしたいなと思っていました。

──ボウイって、バンドのBOØWY？

植田：そうです。布袋さんみたいなイメージで、バリバリやってる感じでいきたいなって。アルバムの裏テーマが、クラシカルヤンキーなので、バリっと写真を撮ってみました。

──ブックレット中の、この写真はどこだろう。銭湯ですか。

植田：そうです。兵庫県にある、今はもう営業していない銭湯で撮りました。真夏で、エアコンもなくて、ものすごく暑かったです。

──このでっかいアナログの時計も、銭湯に持ち込んで。

植田：はい。約2メートルの時計を作りました。この時計を持ち回って、いろんなところで撮影しました。

──この縦組みのブックレット、歌詞がしっかり読めていいですね。

植田：そうですね。シームレスにずっと、めくりながら読む形で配置してみました。普通は1ページ1曲って感じですけど、まさに時間みたいに、一定に進むような感じで配置しました。

──こっちの、倉庫みたいな場所は？

植田：これは繊維工場ですね。たぶん今は使っていないと思います。時代感のわからない感じで撮りたくて、他にはガソリンスタンドとか、テニスコートとかでも撮ろうかなと思っていたんですけど、写真が撮れすぎたので、このぐらいにとどめてみました。

──すごく素敵です。黒白の扱いが、大胆でカッコいい。

植田：今回はモノクロのイメージで。ちょっとグリーンが入った、1990年代とか2000年初頭の映画のような、あの時代感によく使われたような、緑っぽい空気感の色にしました。

──ここまで自分で手作りしたアルバムは、初めてですよね。

植田：そうですね。もうここまで、最後の最後まで自分たちでやったのは初めてです。私とマネージャーの二人で。

──あらためて、『時間は止まりたがっている』というアルバムについて。音楽の中身も含めて、アルバムが1個の人格みたいなものだとすると、どんな子供が生まれてきたと思いますか。

植田：あー、そうですね、自由度が高くて、弱い子ですね。

──弱い子？

植田：ちょっと、もろい子なんです。今回、弱さを大事にしたので。かなり細部まで、諦めずこだわって作った部分が大きいんですけど、代わりに、あまりカッコつけすぎずに、整えすぎずに、作ったままということを意識しているので。誇張しすぎていないという意味で、弱い子です。

──なんとなく、わかる気がします。そのへんは、CDを買った人だけが読むことができる、セルフライナーノーツを読んでくれた人は、もっとわかるかもしれない。

植田：そうですね。「CD聴けないんだけど」っていう方もいらっしゃると思うんですけど、セルフライナーノーツを入れてみました。CDをいつまで作れるのかな？と思うんですけど、今作は『時間は止まりたがっている』という作品だし、CDというメディアとも合うのかな？と思って作らせていただきました。

──だんだんと、アルバムの内容に入っていきますけど。たとえば「アストロフォーインダストリアル」や「田んぼ・トライアル・パチンコ屋」のように、幼い頃に見た風景や、お母さんとの会話や、ノスタルジックな郷愁が、テーマになっている曲が何曲か入っていますよね。

植田：はい。

──それは、何かきっかけがあったんですか。最近の曲作りのモードとして、昔を思い返すみたいな出来事があったのか。

植田：大阪市内にずっと住んでいたんですけど、独立して、引っ越したんですよ。ちょっと田舎に。そこの風景が、山が近かったりして、地元・久留米の風景とかなり近かったりすることもあって、さらに、車に乗る機会も増えたりしたので。市内に住んでいた時は、自転車か、徒歩か、地下鉄がメインだったんですけど、移動手段が変わったことで、生活スタイルがちょっと変わったんです。そういう中で、故郷の風景とか、車の中で思い出すこととかが、母親との思い出と結構繋がってきたのかな？と思っています。

──まだ行ったことがないんですけど、久留米って、どういう感じの場所ですか。

植田：田舎町ですよ。めっちゃ「田んぼ・トライアル・パチンコ屋」ですよ（笑）。暴走族1位だし、ヤンキー1位だし。ちょっとヤバイ先輩とかもいるような場所です。“♪ちっちゃな頃から悪ガキで”な感じです。

──“♪15で不良と呼ばれたよ”、まさに久留米ですね。

植田：でもやっぱり、音楽が好きな人が多いかな、という町だと思いますね。でも風景は「田んぼ・トライアル・パチンコ屋」です。

──その風景って、今までも歌おうとしてきたんですか。突然思い出したわけじゃなくて、あたためていたとか。

植田：何でしょうね？ その、都会に住んでいる時って、最近の風潮でもありますけど、田舎っていいよね、みたいな、ゆっくり田舎の自然の中で暮らすのもカッコいいよね、みたいな、一つの価値観があるじゃないですか。けど私は、久留米に住んでいた15歳当時は、都会にとても憧れていたので。でも最近、30歳を超えたぐらいから…郊外のショッピングモールとかに、ぐるぐる回るお菓子の機械とか、あるじゃないですか。子供の頃にデパートにあったような、量り売りのお菓子とか、そういうものを見かけると嬉しくなってしまう自分に気づいたんです。やっと30歳を超えてから、商店街とか、デパートの屋上とか、喫茶店とかが大好きだということに気づきました。

──それ、わかります。

植田：そういうところに出くわした時に、“うわ、嬉しい！”と思うんです。「アストロフォーインダストリアル」の歌詞に出てくるミスタードーナツもそれなんですけど、今の自分の“懐かしい。好き”というものに、感覚が直結した感じがあるんです。

──なるほど。それはやっぱり、一度故郷を離れて、都会に住んだ人だからわかることかもしれない。個人的に、東京生まれ東京育ちなので、そういう話を聞くのはすごく興味深いです。逆に、このアルバムのそういう曲を聴いて、生まれ育った土地の原風景を思い出すみたいな人も、結構いるんじゃないかなと思います。

植田：だといいなと思います。

■私、何したらいいんだろう？って

■ずっと必死で探していました

──もう一つ、アルバムタイトルに関わる話として、“時間”という大きなテーマも、楽曲全体の根底に流れていますね。このテーマも、何かきっかけがあって生まれてきたものですか。

植田：時間について考えることは、以前からあったんですが、特にフォーカスが合ったのは最近ですね。それも自分の今のモードと直結していると思うんですけど、さっきの話の商店街もそうですけど、ノスタルジー＝懐かしいということが私は好きで、“懐古厨だよな”という、ちょっと嫌だなと思う点もあるんですけど、「昔は良かった」ばかり言ってるなよという、そういう気持ちもあるんですけど、でも懐古厨なので。

──とうとう自分を認めた。

植田：そうです（笑）。だったら思いっきり懐かしい、ノスタルジックでレトロな曲を作ってみてもいいのかな？と思ったところから、『時間は止まりたがっている』が始まっていますね。

──なるほど。一つさかのぼると、3年前の前アルバムが『Euphoria』で、あれが構想何年という大作で。

植田：11年ですね。20歳過ぎの頃に書き始めた曲を集めたアルバムなので。

──あれを作って、大きな荷物を下ろしたみたいな、それもその後のノスタルジックモードに関係していますか。

植田：『Euphoria』は、死ぬまでにできたらいいやと思っていたアルバムで、あんまりマスに向けて作ってはいない意識だったので、極めて自己満足に近い1枚だったんです。でも意外とリリース後は「すごく好きです」「一番好きなアルバムです」と言ってもらうことがとても多かったので、特に同年代の方に。なので、“あー、すごいなー”と思って。

──何が？

植田：いや、自分の、ピントのずれというか（笑）。だから、“ちゃんと本音で素直に書いてくべきだよね”というところは、すごく『Euphoria』に教えてもらったことだったんです。なので、あれができちゃった時点で、“この後どうしよう”とすごく思っていました。

──はい。なるほど。

植田：『Euphoria』は特に、生ドラムの録音にすごくこだわって、いろんなスタジオで、どれだけ空気感を込めることができるか？ということを追求していたので。もうロック的なバンドアプローチは、一旦ここでやり尽くしたなという感じがあったんです。で、そこからどう進もうかな？ということを、ものすごく悩んでいたら、「恥ずかしい」という曲を書いた直後、独立が決まりまして。

──ああ、そういうタイミングでしたか。

植田：そうです。「恥ずかしい」ができて、独立タイミングで、一番にミュージックビデオを公開しました。なので、“この曲がちゃんと座るアルバムを作っていかなきゃね”と思いました。

──いろんなタイミングが重なって、一気に押し寄せてきている感じがしますね。『Euphoria』で音楽的に一区切りがあって、「恥ずかしい」で、制作環境的にも一区切りがあって。

植田：そうですね。

──それで、今回のアルバムで多用されているような、打ち込みのサウンドへ向かっていったわけですか。元々、自宅録音はしていたんですよね。

植田：いえ、作っていましたけど、私は何回もDTMに挑戦して、挫折しているので。でも独立のタイミングでMTRをゲットして、“MTR、いいやん”ってなったんです。

──MTRって、どの機種ですか。

植田：ZOOM R8です。8トラックで、SDカードで記録するやつです。それでデモを作っていって、それにハマりました。それ以前のメジャーの時期はアコギ1本で、ボイスメモ一発とかでデモを作っていまして。もっと前、インディーズの時はMTRでやっていたので、久々のMTRという感じでした。

──その、ZOOM R8の音を生かしながら。

植田：はい。なるべく余計な音入れずに、と思って作ったアルバムです。

──シンプルな音作りって、逆に難しい気もしますけど、何が大変でした？

植田：一番大変だったのは、マスタリングですね。最後の段階で、CD音圧の-10dbのところまで、グッと音量を詰めていく作業がものすごく大変でした。「Lady Frappuccino」みたいな、ものすごい音数の入ってる曲もあるので、音圧をグッと上げて行った時に、いろんなニュアンスが潰れちゃって、弱い子じゃなくなっちゃった、みたいな。「恥ずかしい」とかそうですね。

──ああー、最初のお話にあったような、弱い子が。

植田：しっかりしちゃった、みたいな（笑）。でも、“弱いままでいいのに”とずっと思っていたから、そのショボさと、カッコよさとのバランスで、すごく葛藤しました。

──微妙なニュアンスですよね。でもすごくうまく処理していると思います。誰か相談相手はいるんですか。

植田：『Euphoria』の時に一緒に作ってくれた、森良太と一緒にマスタリングまで全部やっています。かなりギリギリまで相談して、進めました。

──いい音だと思います。耳に馴染む音というか、言い方はアレですけど、流しっぱなしにして気持ちいい音だなと思いました。耳に当たる感じが、優しいんですよね。そして歌も、すごく優しく歌っているように聴こえます。

植田：そうですね。ギャーっと歌っている部分は、「SAD VACATION」のシャウトと、あとは「恥ずかしい」ぐらいですね。それは年齢の変化と、自分のテンションだと思うんですけど。ライブでどれぐらい、ギャーっと歌うことになるかはわからないんですけど、今回は心地よいもの、雰囲気がいいものがいいなと思って歌っていました。

──そこが今までのアルバムと違っていて、個人的にはすごく好きです。

植田：ありがとうございます。

──植田さん、何より歌うのが好きな人だけど、「私の歌を聴いて！」という感じともちょっと違うんですよね。特に今回のアルバムは。

植田：経ましたね、時を（笑）。

──経ましたね（笑）。話せば長いことながら。

植田：15歳までの私は、本当にただただ歌手になりたくて、圧倒的な歌手になりたかったんです。

──自己主張強めでしたよね。初期の歌は。

植田：はい。“とにかく歌なんだ”と思っていたんですけど、今は……。『時間は止まりたがっている』は、むしろ歌を大切に作ったアルバムなんです。

──なんだけど、むしろ優しい。歌に対する考えが変わってきたんですね。

植田：15歳以降は、音楽とか編曲とかがより好きになって、聴くようになって、いろんな知識や好みが積み重なって、こういう形に今はなったよねと思います。

──曲作りも、そんな感じがしますね。以前は、ちょっとヘンなコード進行とか転調とか、わざと入れてみたりしたとか、言っていたような気が。

植田：はい。

──今回は、そういうひねりがほとんどないと思うんです。

植田：コードは、あんまり凝らなくなりました。とにかく、コード感というよりは、真ん中に歌が主軸としてあって、それに必要最低限のアレンジを、ということでしたね。井上陽水さんの「リバーサイドホテル」という曲を聴いた時に、“何これ、すごい！”と思って感動したんです。詞もカッコいいし、音がすごく少ないじゃないですか。いい曲すぎて、目から鱗で、“これでいいよね”と思って、それきっかけで「田んぼ・トライアル・パチンコ屋」とかを書き始めました。

──なるほど！ まさに、「リバーサイドホテル」の世界観は、今回のアルバムに近い感じがします。

植田：無機質なビートと、有機的な音と歌の組み合わせですね。最初はもうビートから、オングリッド(※機械的に正確に)にならないように、全部自分のビートを打ち込もうと思っていたんですけど、さすがにちょっと聴いていられなくて（笑）。アコギを叩いたりしてみたんですけど、それもさすがに……だったので。無機質なビートは、時間を刻む秒針みたいに、ピタピタピタピタと鳴っていて、その上で揺れている歌とか、エレピとか、ちょっと下手なベースとかが入っているほうが、むしろ有機的に感じるのかな？と思って、そんなふうにしてみました。

──面白いです。いつの間にそんな、自己流で進化していたとは。

植田：“私、何したらいいんだろう？”と思って、必死で探していました。「恥ずかしい」を作ってから、メジャーデビュー10周年ツアーが1年間続いている間、ずっと“私は何したい？”と、ずっと考えていたアルバムでした。

■私は歌に魅了され続けている人間なので

■歌を大事にしたアルバムにしたいと

──そういう意味で言うと、「恥ずかしい」のあと、“これでいいんだ”と最初に思えた曲は、どの曲になるんだろう。

植田：やっぱり「田んぼ・トライアル・パチンコ屋」と、「ロマンスを超えろ」です。この2曲は、MTRで作ったまんまの雰囲気を変えず、完コピでアレンジしていった感じです。超シンプルに作りました。

──「ロマンスを超えろ」は、どんな出来方をした曲ですか。

植田：デュエットソングを書いてみたくて作った曲です。本当は男性の声を入れたかったんですけど、男性にしては高いキーで書いちゃったので、なかなかキーが合う人がいなかったから。

──探してはみたんですね。

植田：探しました。でも、そんなに無理してやらなくていいかと思って、今作は私一人で男性と女性の声をやっています。なので歌詞カードも、クローバーとハートで、分けて歌っています。カラオケの画面に出ているやつが好きで、あれがやりたかったんです。

──歌詞のテーマ的には、何を歌いたかった曲ですか。

植田：これは、同じ町で、同じ時に同じ本を読んでいる、知らない男女の歌です。たまたま、同じ本を読んでいるんです。で、その人たちはすれ違ったりもするんですけど、あくまで知らない人同士なんですよ。男性は未来を見ていて、女性は過去を見ているから、男性は未来形で歌っていて、女性は過去形で歌っているんですけど、見ている景色は同じなんですね。という、すれ違う感じのデュエットってお洒落やん？と思って書きました。

──ソングライターとしてすごく技術の高い曲だと思います。

植田：やった！ 曲を書いている時は純粋に、“こんなのやりたーい”ぐらいでしか書いていないんですけど、そういうのがやっぱり楽しいですね。生き生きしますね。

──過去と未来という、それもやっぱり“時間”という大きなテーマの中に入る曲ですよね。

植田：テーマとして、大きなことをやってみたかったんです。毎回アルバムごとにコンセプトはきっちりあって、それがないと、何を書いたらいいかわからないんですけど。今回は30代になって、テーマ的に、歴史、人間、時間、太陽、宇宙、科学とか…あと何だろう、言葉とか、そういう昔から当然にある決まりみたいなもので考えて、捉え直して、作ってみたいというのがありました。漠然としていたんですけど。

──なるほど。それで、何か出ましたか。結論は。

植田：結論？ 結論ですか？

──『時間は止まりたがっている』というタイトルのアルバムを作り上げて、“時間って何だろう？”というテーマに、結論は出たのかどうか。

植田：結論は、やっぱり、“時間は止まりたがっている”んですよ。そこが私の結論でした、今作の。昔からの営みを考えた時に、今の人間の生活というものが、具体的に浮かび上がってきて。

──昔って、本当に昔、自分がいない時のこと？

植田：そうです、太古、古来（笑）。ホモ・サピエンスから考えた時に、それこそ宗教が生まれてとか、「恥ずかしい」という歌が、教会で歌うことをテーマに作っているから(※「恥ずかしい」の初演は＜LAZWARD PIANO＞教会ツアー)、誓いとか、結婚とか、そういう大きなテーマが今作に絡んだんだと思うんですけど、その中で…です。

──太古の昔から、時間は止まりたがっているのではなかろうか？と。

植田：はい。今の、2025年現在の人類の生活を見た時に、文化的な意味で、時間は止まりたがっているのかな？と思ったんです。

──確かに、時間が進めば進むほど、世の中が進歩して、いい時代が訪れるのではないか？という考え方は、今となっては幻想のように思えます。それが、懐古、ノスタルジーへの興味という形で、植田さんの歌に出てきているのなら、共感します。

植田：嬉しいです。

──その上で、歌を作ることって、その中に時間を閉じ込めることでもあるのかな、と思うんですね。歌にはそういう力があるし、そういう歌を作ることができる人って、素晴らしいなと思うんです。

植田：前にもお話した気がするんですけど、たとえば子守歌とか、歌って言葉とメロディだけで、口伝えで継いでいったものがあるじゃないですか。そうやって残ってきているものがたくさんあって、それはやっぱすごいと思うんですね。編曲とか録音とか、そういうことは置いておいて、母から子へ受け継がれていく言葉やメロディがあるということは、とても素敵だと思うし、私は歌に魅了され続けている人間なので、そういう意識で、歌を大事にしたアルバムにしたいと思っていました。

──そういうアルバムだと思います。中身については、聴いてくれる人の感性にゆだねたいですけど、たくさんの人に聴いてほしいと思います。そして、この先の活動がますます楽しみです。

植田：このアルバムを作っている時に、’70年代、’80年代の曲をいっぱい聴きながら制作していて、大好きな曲もできましたし、“もっとこんなこともやりたい”という部分も出てきたので、またすぐ作りたいなと思っています。

──いいですね。じゃんじゃん作ってください。その前に、アルバムのリリースツアー＜LIVE TOUR 2025 [時間は止まりたがっている]＞があるので、そっちを楽しみにしています。10月から11月にかけて、名古屋、久留米、東京、大阪を回る4本のツアー。どんなツアーにしたいですか。

植田：まず会場が、ライブハウス2ヵ所、歌舞伎座1ヵ所、ホール1ヵ所という、結構バラバラな場所なので、“こうしてああして、この曲でこう”とかいう決まりはなしで、見方も関係なく、ナチュラルに楽しんでもらえたらいいなと思います。今回は、バンドメンバーが全員変わって、歌えるメンバーを連れていけそうです。コーラスがいっぱい入っているアルバムなので、“とても歌うバンド”という感じでお届けします。

──楽しみです。

植田：それこそホールとライブハウスでは、また変わってくる気もしますし、みんなが座って見ているのか立って見るのかもちょっと想像つかないんですけど、楽器の準備はしっかりして、本番はもう好きにしていいかなと思ってます。あんまり緊張しないで、しっかり音楽をやりたいなと思います。

取材・文◎宮本英夫

撮影◎TOYO

■アルバム『時間は止まりたがっている』

2025年9月24日発売

UMPM-0002 / ￥3300(tax in)

PRIMARIE RECORDS

CD詳細：https://uedamarie.net/2025/07/31/umpm0002-2/

配信リンク：https://linkco.re/D7AdZGaQ

▼収録曲

01 暴走列車

02 アストロフォーインダストリアル

※2025.5.31 digital release

03 田んぼ・トライアル・パチンコ屋

※2025.6.28 digital release

04 SAD VACATION

※2025.7.31 digital release

05 恥ずかしい

※2024.8.6 digital release

06 Lady Frappuccino,

※Ranとのコラボ曲セルフカバー

07 バイオリンの見た夢

08 百獣の王

※下北沢SoundCruising2025コンピレーションAL収録

09 double STANDARD

10 ロマンスを超えろ

※2024年クリスマスにデモ音源をYouTubeに公開

■＜LIVE TOUR 2025 [時間は止まりたがっている]＞

【愛知公演】

10月19日(日) 名古屋 ElectricLadyLand

open17:00 / start17:30

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

【福岡公演】

10月25日(土) 久留米 シティプラザ 久留米座

open17:00 / start17:30

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

【東京公演】

10月30日(木) 恵比寿 LIQUIDROOM

open17:45 / start18:30

（問）Production Makee

【大阪公演】

11月01日(土) 東京建物 Brillia HALL 箕面 小ホール

open17:00 / start17:30

（問）サウンドクリエーター 06-6357-4400

▼チケット

・LIVEHOUSE (愛知 / 東京)：￥6000

※ドリンク代別途 / オールスタンディング / 整理番号付

・HALL (福岡 / 大阪)：￥7200

※全指定席

・学生割引 (全公演)：￥4000

※愛知、東京公演はドリンク代別途必要

詳細：https://uedamarie.net/2025/05/14/livetour2025/

