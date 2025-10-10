アンドリュー・ガーフィールド『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』登場は絶対ない
『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』に、ピーター・パーカー／スパイダーマン役でサプライズ出演を果たしたアンドリュー・ガーフィールドが、2026年12月に日米同時公開を控える『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』出演を否定した。
【写真】『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』27人のキャスト発表！ 『サンダーボルツ*』『X-MEN』メンバーやトムヒら集結
GQのビデオインタビューにて、ファンから寄せられた「トビー（・マグワイア）とアンドリュー・ガーフィールドのスパイダーマンは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも登場しますか？」との質問に、「いいえ。絶対に登場しません」と答えた。
マーク・ウェブ監督の『アメイジング・スパイダーマン』（2021）と『アメイジング・スパイダーマン２』（2014）で、ピーター・パーカー／スパイダーマンを演じたアンドリューは、トム・ホランド主演の『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に、サム・ライミ版『スパイダーマン』で同役を演じたトビー・マグワイアと一緒に出演したが、Varietyによると、同作の公開前にも、出演をきっぱり否定し続けていたそう。今回も言葉通りに受け取るべきではなさそうだ。
彼は『ノー・ウェイ・ホーム』の大ヒットを受け、「もしそれが正しい選択で、カルチャーに貢献し、素晴らしいコンセプトやこれまでにないユニークで奇妙で刺激的、夢中になれるようなものがあれば、100％復帰します」とコメント。「僕はあのキャラクターが大好きだし、演じて喜びを感じます」と語っていたそうだ。
『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来７年ぶりのシリーズ最新作となる『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は、アイアンマンを卒業したロバート・ダウニー・Jr.が、科学者ドクター・ドゥーム役でヴィランとしてMCUへ復帰する作品。『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2018）と『エンドゲーム』で監督を務めたジョー・ルッソ＆アンソニー・ルッソがメガホンを取り、『インフィニティ・ウォー』と『エンドゲーム』を手掛けたスティーブン・マクフィーリーが脚本を務める。クリス・ヘムズワースやアンソニー・マッキー、セバスチャン・スタン、ヴァネッサ・カービー、ペドロ・パスカル、エボン・モス＝バクラック、シム・リウ、ベネディクト・カンバーバッチ、フローレンス・ピュー、ジョセフ・クイン、トム・ヒドルストンらが復帰する。
