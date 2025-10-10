公明党の斉藤代表は10日午後、自民党の高市総裁と会談し、連立政権から離脱する方針を伝えました。石川県内の自民、公明の関係者にも波紋が広がっています。

10日午後、会談した高市総裁と斎藤代表。



「政治とカネ」の問題をめぐり、自民党の姿勢に懸念を強めていた公明党が、連立離脱の方針を伝えました。



公明党・斎藤 鉄夫 代表

「自公連立政権についてはいったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います」

石川県内の組織も、国政選挙のたびに連携してきた自民・公明。



選挙区は自民、比例は公明で連携し、かつては「ギブアンドテイク」という表現する幹部もいました。



しかし、会談後の会見で斎藤代表は、首班指名で「高市氏には投票しない」とし、選挙協力についても「いったん白紙にする」と述べました。

今回の連立離脱、そして今後の選挙協力について石川県本部の幹部は…



公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：

「26年間、自民党さんと苦楽を共にしてきた仲ではございますが、特に今回の参議院選挙になりますと、今までにない連携を取りながらやってきただけにですね、ああいう結果になって、本当に残念だなと思っているところでありますし、今後、こういう状況になったものですから、すべて見直して対応をしていきたいと思っています」

一方、厳しい政権運営となる自民党。



首班指名の行方、そして選挙協力について自民党県連の幹部は…

自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「その時々で自公連携ということで、県議レベルでは大変仲良くやってきましたし、一つには大変残念な思いでいっぱいです。我が党の国会議員が総裁、幹事長中心に他党とも話し合いながら、一番適切で何が安定して国政執行できるかと考えてやってもらいたい」



Q. 知事選への影響は？

自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「お互いの思い、立場もあることなので、また、よりお互いに努力をしながら、理解できることは理解していただければ、一定の協力関係は、まだ継続できるのではないかと期待をいたしております」

来年3月に知事選挙を控えるだけに、地方組織の連携の行方が注目されます。