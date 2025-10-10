◇国際親善試合 日本代表―パラグアイ代表（１０日・パナソニックスタジアム吹田）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、パラグアイ代表（同３７位）と対戦する。

長期離脱中の冨安、伊藤、町田、コンディション不良の守田に加え、米国遠征から三笘、板倉、遠藤と主力７人を欠く緊急事態下で臨む一戦の先発が発表され、今回の活動で復帰した田中碧、中村敬斗らが名を連ね、ゲーム主将はＭＦ南野拓実が務めることになった。

今回は主将の遠藤が不在ということもあり、森保監督は前日会見で主将について質問を受けた際に「決めていません。あえて決めなかったのは、１人のキャプテン、リーダーに頼るのではなくて全員がキャプテン、リーダーの自覚を持ってもらいたい。チームのために何ができるかという、それぞれがリーダーシップを発揮してもらって、よりチームの輪を、チームのパワーを強力にしていくことを見ていきたいということで、あえて誰か１人に託すということをしていません」と説明。ゲーム主将に関しては「ゲームメンバーを最終的に決めた後、誰にキャプテンを託すかというところで考えていきたい」と話していた。

以下が日本代表の先発メンバー。

【ＧＫ】

鈴木彩艶（パルマ）

【ＤＦ】

渡辺剛（フェイエノールト）

瀬古歩夢（ルアーブル）

鈴木淳之介（コペンハーゲン）

【ＭＦ】

伊東純也（ゲンク）

南野拓実（モナコ）

堂安律（フランクフルト）

田中碧（リーズ）

中村敬斗（Ｓランス）

佐野海舟（マインツ）

【ＦＷ】

小川航基（ＮＥＣ）