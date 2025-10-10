「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」の前日練習が１０日に横浜スタジアムで行われ、巨人が１１日の第１ステージ初戦に向けて最終調整した。

初戦の予告先発はＤｅＮＡがケイ、巨人が山崎伊織と発表された。

第１ステージは最大３試合で２戦先勝制。気になるのは空模様だ。気象庁の１０日午後５時発表の予報では１１日の午後、横浜は雨で降水確率８０％になっている。

ＣＳ第１Ｓは第１戦が１１日、第２戦が１２日、第３戦がある場合は１３日で、１４日が予備日となっている。

だが、１５日からは甲子園で阪神との最終ステージが始まる日程でこれは不動。 そのため、第１Ｓは１４日までに完結しなければいけない。雨天中止が１試合だけの場合は第３戦までもつれても１４日の予備日があるが、仮に雨天中止が２試合となった場合は、予備日が１日しかない。

ＣＳの規定で、天候不順や災害により予備日を使用してもファイナルステージの前日までに所定の試合を消化できない場合について「その時点で、勝ち星の多い球団を勝者とする。引き分けを除いた勝ち星が同じ場合はレギュラーシーズン上位チームを勝者とする」と定められている。

つまり、４日間のうち２試合が雨天中止になり第１Ｓが２試合しか消化できなかった場合、１勝１敗でシーズン２位のＤｅＮＡが最終Ｓ進出となるため、巨人が突破には２連勝か１勝１分けが必須になる。

台風２３号の進路が読めない部分があり１３日の天気予報も流動的で微妙な状況。今回のＣＳは天気も重要なポイントになりそうだ。