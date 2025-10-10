除菌も抗菌も、鮮度もキープ。清潔に使える高機能冷蔵庫【シャープ】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
出し入れラクラク、見やすく清潔。毎日に寄り添う安心設計【シャープ】の冷蔵庫がAmazonに登場!
シャープの冷蔵庫は、冷気を除菌するプラズマクラスターイオンを庫内に循環させ、ニオイや雑菌・カビの発生を抑える衛生設計。冷蔵・冷凍室のハンドルや野菜室・チルドルームには抗菌加工を施し、家族みんなが安心して使える仕様となっている。
野菜室は高湿度シールド構造の「抗菌加工シャキット野菜室」を採用。密閉性を高めることで乾燥を防ぎ、野菜の鮮度を長持ちさせる。冷凍室は大容量の「メガフリーザー」で、まとめ買いや作り置きもたっぷり収納可能。引き出しボックスで整理も簡単。
庫内は明るく見やすいLED照明付き。低温新線モードでは温度コントロールにより食材の鮮度をキープ。
ローウエスト設計の「出し入れラクラクイン」で、重いペットボトルもラクに取り出せる。機能性と快適性を兼ね備えた一台。
