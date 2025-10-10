横浜CCで開催 ベイカレント・クラシック第2日

米男子ゴルフ（PGA）ツアーのベイカレント・クラシック第2日が10日、神奈川・横浜CC（7315ヤード、パー71）で開催された。59位で出た石川遼（CASIO）は、2バーディー、1ボギー、1トリプルボギーの73で回って通算5オーバーとし、69位に後退した。かつてPGAツアーでプレーし、34歳の今も「復帰」を狙う石川は「今の状態」を冷静に受け止めていた。

バーディーを先行しながら、14番パー4で痛恨のトリプルボギー。「ロケーションが苦手」で生じた迷いなどからミスが重なったという。体調に問題はなく、「昨日よりコンディションもやさしかった。チャンスも作れた」が、それを結果につなげられなかった。

「ミドルパットを決められなかったり、ロングパットの距離感が合わないとかですね」

15歳の高校1年で国内ツアー初優勝を飾った石川は、22歳の2013年から17年までPGAツアーを主戦場にしていた。同年秋から国内ツアーに戻るも、抱いている思いは「PGAツアー復帰」。昨年に続き米ツアー予選通過50回以上の資格で、来季に向けた同ツアー2次予選会（12月2〜5日、米国各地5会場）にエントリーも済ませている。

各会場から上位15人ほどが最終予選会（12月11〜14日、フロリダ州）に進出。そこで5位以内ならレギュラーツアーの出場権を得られる「狭き門」だが、主催者推薦出場となった今大会で勝てば、ツアー出場権を獲得できる規定になっている。

だが、首位で通算12アンダーのマックス・グレイサーマン（米国）とは17打差。石川はこの現実を直視して言った。

「大の苦手ロケーションの時に、コミットしきれていないのはあります。そこは向き合っていきたいと思います。動じても打たなきゃいけないところなのか、打たなくてもやっていけるホールなのか、マネジメントはできるかなと思う。結構きついですが、これが今の状態であり、他のティーショットがうまい選手との違いでもあるので」

残り2か月。石川は課題と向き合いながら、世界への扉を開きにいく。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）