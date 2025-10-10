ご当地グルメや多彩なドリンクが楽しめる！下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園
立ち飲みフェス実行委員会は、「下町ハイボールフェス2025 in 新小岩公園」を東京・新小岩公園にて、2025年10月17日(金)から19日(日)の3日間開催します。
全国各地のご当地グルメや多彩なドリンクが楽しめる、入場無料のフードフェスティバルです！
開催日時：2025年10月17日(金)〜19日(日)
開催場所：新小岩公園 (東京都葛飾区西新小岩1丁目1-3)
アクセス：「新小岩」駅徒歩5分
入場料：無料
“立ち飲み”という人と人の距離を縮めるスタイルで、ご縁を繋いでいくことをコンセプトにしたフードフェス。
会場には、ここでしか味わえないオリジナルハイボールや、ハイボールに合う絶品グルメのブースが多数出店します。
さらに、昨年同様「盆フェス」が同時開催されるほか、昔懐かしい縁日コーナーもあり、大人から子どもまで一緒に楽しめるイベントです。
オリジナルハイボール＆絶品グルメ
会場には、ジンジャーハイボールや、
りんごハイボールといった、イベントオリジナルのハイボールが大集結。
東京の下町情緒あふれるお店を中心とした、普段なかなか味わえないお酒が楽しめます。
また、お酒のお供にぴったりの広島焼きや、
蒸し牡蠣などの絶品グルメも登場します。
盆フェス＆縁日
会場では、盆フェスも同時開催。
最新曲から定番曲まで、誰でも一緒に踊って楽しめること間違いなしです。
そのほか、射的・輪投げ・ボールすくいといった、昔懐かしい縁日も出店し、お祭りの雰囲気を盛り上げます。
秋の心地よい空気の中、美味しいハイボールとグルメを片手に、音楽や縁日で盛り上がれる3日間。
人と人との距離が自然と縮まる“立ち飲み”スタイルで、新しい出会いも楽しめるかもしれません。
東京・新小岩公園で開催される「下町ハイボールフェス2025」の紹介でした。
