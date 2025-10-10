男子バスケットボールB2リーグの山形ワイヴァンズは11日、今シーズンのホーム開幕戦に挑みます。悲願のリーグ優勝への鍵を握る注目選手と意気込みを取材しました。



ホーム開幕戦まで2日。

9日、山形ワイヴァンズは6人の新加入選手を加えた新体制のチームで大詰めの調整に取り組んでいました。





山形ワイヴァンズ 石川裕一ヘッドコーチ「チームの雰囲気は良い。選手同士のコミュニケーションも多いし、士気は高い」新たにキャプテンを務めるのは、B3リーグの埼玉から移籍した吉田健太郎選手（29）です。山形ワイヴァンズキャプテン 吉田健太郎選手（29）「比較的若い選手が入った。いいエネルギーで練習できている。今までのワイヴァンズのバスケットに僕たち新加入選手が新しい風を吹かせて行ければと思う」そしてチームでひと際目を引くのが2人の新加入選手。オランダ出身のシャキール・ドアソン選手は、これまでオランダ代表を務め、ヨーロッパリーグで活躍。身長は213センチとチーム1の高さです。10月4日と5日に行われたリーグ開幕戦では、力強いダンクシュートなどで身長を生かしたプレーを見せました。シャキール・ドアソン選手「合流してから毎日全員がハードワークしていて、細かいところにも拘って練習をしている。日に日にチームが成長している。これからシーズン通しての成長を皆さんにお見せしたい」一方、今回Bリーグでプロデビューを果たしたノア・ウォーターマン選手はアメリカ出身。リーグ開幕戦では2試合で合計22点を獲得し、ディフェンス面では身長2メートル越えの高さを生かしてブロックするなど攻守ともにチームに貢献しました。ノア・ウォーターマン選手「これからの試合チームとして勝って、最終的にプレーオフに行きたい。自分が求められていることをしっかり遂行して、今週ホームで皆さんの前で勝利して、自分も勝利に貢献したい」新生・山形ワイヴァンズが戦う今シーズンのリーグ戦はあわせて60試合。このリーグ戦で東西それぞれの地区の上位3チームと、両地区の上位3チーム以外で勝率が高い2チームが「ワイルドカード」としてプレーオフへの出場権を獲得します。そして、合わせて8チームがプレーオフに進み、トーナメント戦を経て最終的な順位が決定します。Q・来シーズンからのBリーグの再編成に伴い、今シーズンは昇格、降格がありません。リーグ開幕戦は黒星スタートとなりましたが、今シーズンの目標には「B2リーグ優勝」を掲げています。山形ワイヴァンズ 石川裕一ヘッドコーチ「ホーム開幕戦を勝つことで残りのシーズンに勢いをもたらしてくれる。まずはプレーオフに出場する。そこからB2リーグ優勝に向かってやっていきたい」山形ワイヴァンズは11日から2日間、天童市で青森とのホーム開幕戦に臨みます。今シーズンの初勝利に向け、11日の試合は午後3時5分、開始です。