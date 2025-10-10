

一日署長に就任した元ブルゾンちえみ・藤原しおりさん

「ブルゾンちえみ」としてテレビなどで活躍した岡山市出身の藤原しおりさんが10日、岡山東警察署の一日署長に就任し、犯罪抑止などを呼び掛けました。

（元「ブルゾンちえみ」／藤原しおりさん）

「あー、一日署長になれてよかった！」

岡山東警察署の一日署長に就任したのは、元「ブルゾンちえみ」、藤原しおりさんです。

現在は全国でトークライブなどの活動をしている藤原さん、岡山東警察署の近くで生まれ育ったそうです。

（元「ブルゾンちえみ」／藤原しおりさん）

「ブルゾン時代にも岡山で警察署長ができなかったので、改めて岡山の地に戻って署長をできることがとてもうれしいです」

ブルゾンちえみ時代には2人の男性、「with B」を従えていましたが……

（元「ブルゾンちえみ」／藤原しおりさん）

「きょうはあいにく『with B』はいないんですけど、たくさんの『with Police』、『with P』たちと一緒に安全を呼び掛けていけたらな」

藤原さんの合図でパトカーや白バイなどが出発しました。

岡山県警によりますと、岡山県の2025年1月から8月までの刑法犯認知件数は6655件で、前年の同じ時期より524件増えています。

藤原さんは地域のスーパーでチラシを配るなどして特殊詐欺被害への対策などを呼び掛けました。