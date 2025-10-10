８日、アルゼンチン・ブエノスアイレスでＢＹＤの車種を紹介するスタッフ。（ブエノスアイレス＝新華社記者／孟鼎博）

【新華社ブエノスアイレス10月10日】中国の電気自動車（EV）大手、比亜迪（BYD）は8日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスでEVとハイブリッド車（HV）の計3モデルを発表し、同国の乗用車市場に正式に進出した。

今回発表したEVは小型ハッチバック「海豚（ドルフィン）MINI」と小型スポーツタイプ多目的車（SUV）「元Pro」、HVはコンパクトSUV「宋Pro DM-i」だった。新車に搭載される独自開発した電池「ブレードバッテリー」は安全性が高く、航続距離が長いという特徴を備える。

８日、アルゼンチン・ブエノスアイレスでＢＹＤの機能を紹介するスタッフ。（ブエノスアイレス＝新華社記者／孟鼎博）

BYDアルゼンチンのセールスディレクター、ベルナルド・フェルナンデス・パズ氏によると、第1陣の予約販売台数は1500台を超え、現地の消費者の新エネルギー車（NEV）に対する関心が高まり続けていることが示された。

BYDの米州自動車販売部門副ディレクター、李楠（り・なん）氏は、技術イノベーションによってアルゼンチンのグリーンモビリティーを推進していきたいとの考えを示した。

８日、アルゼンチン・ブエノスアイレスでＢＹＤの車載エンターテインメントシステムを体験する来場者。（ブエノスアイレス＝新華社配信）

アルゼンチン政府は先ごろ、2025年はEV・HV計5万台分の輸入関税を免除するほか、26年も一定の数量以内の輸入関税を免除する関税割当制度を継続し、新エネ車の普及を促進すると発表した。

BYDはアルゼンチンに先立ち、南米のメキシコ、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、チリなどの市場に進出している。

８日、アルゼンチン・ブエノスアイレスでＢＹＤのスマートキャビンを体験する来場者。（ブエノスアイレス＝新華社配信）