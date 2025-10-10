吉本興業所属のパフォーマー・ウエスＰがアーティストデビューを果たし、８日にデジタルシングル「Ｈｅｙ Ｙｏ Ｔｏｋｙｏ ！」を発売。ミュージックビデオも同時公開した。

ウエスＰは身体能力を生かした“進化型テーブルクロス引き”などのパフォーマンスでグローバルに活躍し、ＳＮＳ総フォロワー数は２１３０万人越える人気ぶりを誇る。パフォーマンスに関連する８個のギネス世界記録も保持している。

今作は東京の地名や魅力を織り込んだキャッチーな歌詞が特徴的なダンスミュージック。「ＤＡ．ＹＯ．ＮＥ」のミリオンヒットを誇るレジェンドラッパー・ＧＡＫＵ−ＭＣ、「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が話題となったアイドルグループ・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥから立花琴未と宮野静、個性全開のラップで参戦した「ＯＫＡＭＥ ａｎｄ ｅｘ．ＣＨＡＩ」のＭＡＮＡ・ＫＡＮＡや声優・深町寿成が参加するなど、豪華コラボが実現。ウエスＰは「いつも夜な夜な１人で動画を撮影してきた自分が今回の企画でいろいろなアーティストに協力してもらえてうれしいです！」とコメントした。

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの２人は「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥでは歌わない歌い方で、初めてくらいのチャレンジでした。盛り上がる曲だと思うんですけど、私たちのパートは大人な感じで歌ってて、これ絶対気持ちいいじゃん、って２人で話してました」と手応えを示し、「２人の歌声がきれいにマッチしていて、私たちが歌っているところを見つけていただけたらなと思います」と呼びかけた。