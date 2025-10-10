昔から変わらないって、いいね／スズキさんと金曜の午後 vol.169【連載マンガ】
街を歩いている時、不意に「ん？あの人、見たことあるかも…」と思ったことはありませんか？似ているだけかな？と思いながらも、よく見ると小さい頃の友だちや、昔の先生だったりして。
ある日のスズキさんも、そんな“見覚えのある人”と遭遇。記憶をたどるうちに、その人がどんな人だったかを思い出してきたのですが…。
あの頃のまま、時が止まってる？
変わらない個性を見ると、あの頃の空気までふっとよみがえりそう。
「昔と変わってないね！」って言われると、良い意味なのかちょっと迷うこともあるけれど、それはきっと褒め言葉。自分らしさを大切にしていきたいですね！
過去の公開話も併せてチェック
次回は10月17日（金）18:00に更新予定です。お楽しみに！
前回の話はこちらから▶︎vol.168「イヤーワーム現象、手強すぎる」
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
