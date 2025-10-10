私たちの暮らしに身近な出来事の現場を取材しその背景や影響を探る「THE 現場検証」です。いまの時期、最も活動を活発化させるのが、スズメバチです。攻撃性が増しているスズメバチの駆除に密着し、ハチの生態や被害に遭わないためのポイントなどを取材しました。



刺されれば死に至ることもある「スズメバチ」。山形市消防本部によりますと、管内でことし9月までにハチに刺された疑いで搬送された件数は24件。このうち1人が亡くなっています。

さらに、いまの季節は…





玉川大学農学部 小野正人 教授「巣の中にいる働きバチの数が最も多い時期巣が大きくなって人が刺されるリスクが高い」「騒いでる騒いでる。音してますね」秋の行楽シーズンは、ハチにとっても、活動を活発にさせる時期で山だけでなく住宅街でも注意が必要です。巣の駆除にあたるのは、山形市にある山形養蜂場の鈴木新栄さん（75）。ハチの駆除歴は50年近くの大ベテランです。鈴木新栄さん「（巣を作る場所は？）ハチの種類によって作る場所が決まってくる。ただ人が多くいる場所には作らない。駆除依頼は大体が、空き家や老人宅」今回、駆除依頼があったスズメバチの巣も長年利用していない建物にありました。向かったのは、山形市内にある山形大学の学生寮。敷地内にある10年以上利用されていない建物のベランダにバレーボールほどの大きさの巣が作られていました。山形大学学生支援課 中村佑輝さん「寮生にとっては裏門に抜ける通用口に面しているので寮生に何かあっては困るので早急に業者に依頼した」巣を作っていたのは、「ヒメスズメバチ」です。凶暴なハチとして知られるオオスズメバチよりも小さく、攻撃性は低いものの、自らの危険を感じると攻撃に転じます。鈴木さんが駆除を行うのは決まって日が落ちた夜の時間帯です。夜に駆除を行うのには理由がありました。「日中はハチが3分の1ぐらい外に出て働きに行っている。いまだと1匹残らず巣に戻っているから。巣に戻っているハチを一網打尽」ハチは日中の方が活動的なため、作業も安全に行えるということです。「いるいる、顔出てます」駆除の方法は、巣の穴に殺虫剤を噴射するというもの。「いいですかではお願いします。」「開いている穴にめがけていま～ブーンと音してますね」スズメバチが動かなくなくなったことを確認した後は巣を解体します。「何層にもなっていすよ3層ですか」作業は5分ほどで終了しました。秋は、スズメバチの餌となる芋虫などが少なくなる時期で、餌を求めて活動が活発になるほか、攻撃性が増します。「怒らせないように早く終わらせること仕事は。動かない、ハチが気付かないうちに殺す」スズメバチは気候や餌の状況によってその年の活動量が変わるといいます。ことしはどのような特徴があるのか。ハチの生態に詳しい専門家に聞きました。玉川大学農学部 小野正人教授「ことしのように平均気温が高いと女王バチが活動しやすくなる。梅雨もあまり雨が降らないと餌集めや巣作りもしやすくなる。女王バチの巣作りにことしは追い風が吹いた。猛暑が終わり、秋の行楽シーズンでそこには、たくさんのスズメバチの巣が例年よりもあるということが想定されるので気を付けなればならない年になっている」一方、今回駆除したハチの巣は、直径30センチほど。「例年に比べると小さいですか？小さい」駆除を行った鈴木さんは、ことしは特に巣が小型化しているといいます。玉川大学農学部 小野政人教授「猛暑で巣に直射日光が当たれば、巣の中の温度を30度～32度ほどに保持するということをハチはしているが、巣の中の温度が高くなりすぎてしまうと、幼虫やさなぎが死ぬ。餌集めや巣を拡張するハチの数が相対的に減ってくるのでその影響が出ている可能性がある」巣が小型化することで見つけにくくなり、気づかずに巣に近づいて思わぬ危険を招く恐れがあるということです。特に、攻撃性も毒性も高いオオスズメバチは、土の中や木の根元など膝よりも低く見つけにくい位置に巣を作る習性があります。また、今後気温が高い日が続けば、スズメバチが巣を作る活動は例年よりも1、2週間長い、11月中旬まで続く可能性があるということで注意が必要です。