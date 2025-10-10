「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファーストステージの前日会見が10日、エスコンフィールド北海道で行われた。3位からの下克上日本一を狙うオリックスは、岸田護監督（44）と若月健矢捕手（30）が出席。日本ハム・新庄監督とは丁々発止のやり取りで会見場を沸かせた。

会見では「新庄監督はやりにくい相手と推測します。超えるために必要なこと」を問われた。これに岸田監督は「超える秘策はなかなか思い当たらないですけど」と話しつつ、さらに「実は僕、シーズン中もズーッと新庄監督を見ていることがあるんですけど」と研究していると明かした。

すると新庄監督が「僕もズーッとガムのかみ方（を見ている）。スクイズ（のサインを）出した時に、めちゃくちゃ早くなる。それを伝えた後、ゆっくりになる」と岸田監督の“クセ”を指摘。これには岸田監督も苦笑いを浮かべるしかなかった。

「ちなみにガムの種類はなんなの？キシリトール？」と新庄監督はたたみかけるように質問。「基本、ブラックブラックが多いです」と岸田監督が答えるほのぼのとした光景も、会場内の笑いを誘っていた。