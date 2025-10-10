公明党は10日、自民党との連立を離脱することを決めました。山形県内の反応を取材しました。



公明党 斉藤鉄夫代表「自公連立政権については一旦、白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとする」



公明党の斉藤鉄夫代表は自民党の高市早苗総裁との党首会談で政治とカネの問題を巡って十分な回答が得られなかったなどとして、連立から離脱する方針を伝えました。



自民党 高市早苗総裁「一方的に連立政権からの離脱を伝えられた。これまで26年間にわたって協力をし合ってきた関係。大変残念ではあるが、そういった結論になった」





公明党が連立離脱の方針を伝えたことについて県本部の菊池文昭代表は。公明党県本部 菊池文昭代表「政治とカネに関する問い合わせがあって、公明党はクリーンであるべき。その上で連立を組む自民党もしっかりクリーンであるべきという声はあった。協力するものは協力していくし、 これまで通りの関係でと思いながらも、自民党がどう考えるか」山形市内で受け止めを聞きました。女性「意外な展開になったと思う。 これからどうなるのかすごく不安。 結局誰が総理大臣になるのか」男性「個人的にはそんなに不安に思うことは特にない。連立が解消したことでどんなポジティブなことが起きるのか期待したい。見守ってみて。高市さんがやろうとしてることが もう少し透明性のあることとして具体化されて、連立を解消したからこそできることが発生するのであればそれでいい」一方、自民党県連は現時点で今回の連立離脱についての受け止めを明らかにしていません。