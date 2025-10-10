陸上女子の田中希実（２６）＝ニューバランス＝が１０日、神戸市中央区の兵庫県庁で斎藤元彦知事を表敬訪問し、１５００メートルと５０００メートルに出場した９月の世界選手権東京大会の報告を行った。「大会が終わってもうすぐ１カ月近くだが、すごく昔のことのように感じる。それだけ特別なものだった」と感慨。「多くの方が陸上で熱狂してくれたのは、私自身にも日本中の方々にも財産になる」と話した。

１５００メートルは予選敗退、５０００メートルは決勝で１２位だった。「悔しさもふがいなさも含め、自分の弱さに向き合うことができた。弱さの正体を見据えた上で、堂々と向き合いたい」と、自らの中で消化しつつあるという。

１１月から約２週間、ケニア合宿を行う予定で「走ることが生活の一部のような環境。気ままに、思いつくままに走ってみたい」とした。来年は１月から米国のインドア大会出場などを予定している。「８００メートルのタイムも伸ばしたいし、最近走っていない１万メートルにも挑戦したい」と意欲的だった。

斎藤知事は「ずっとテレビで見ていたので、終わった後は世陸ロスになった」と明かしていた。