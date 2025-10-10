【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 vs パラグアイ代表（10月10日／パナソニックスタジアム吹田）

サッカー日本サッカー代表は10月10日、国際親善試合でパラグアイ代表と対戦。19時20分のキックオフに先立ってスターティングメンバーが発表された。

三笘薫（ブライトン）、遠藤航（リヴァプール）、板倉滉（アヤックス）、守田英正（スポルティング）、伊藤洋輝（バイエルン）、高井幸大（トッテナム）、町田浩樹（ホッフェンハイム）、冨安健洋（無所属）などが怪我やコンディション不良で欠場する中、森保一監督は今シリーズで26名を招集。14日に控えるブラジル代表との一戦も睨み鎌田大地や上田綺世をベンチスタートとする一方、同じ主力でも鈴木彩艶、堂安律、伊東純也、南野拓実などは先発させる。伊東が右WB、堂安が右シャドーと見られるが、両者のポジションが逆の可能性もある。

足首の負傷を抱える久保建英はベンチスタートとなった。

【日本代表のスタメン】

▼GK

1 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）

▼DF

4 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF

8 南野拓実（モナコ／フランス）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス2部）

14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

▼FW

19 小川航基（NECナイメヘン／オランダ）

【ベンチメンバー】

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

2 橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）

3 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）

5 長友佑都（FC東京）

6 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

9 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

16 安藤智哉（アビスパ福岡）

19 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

24 斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド2部）

26 望月ヘンリー海輝（町田ゼルビア）

（ABEMA／サッカー日本代表）

