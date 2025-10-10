「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

延長十一回の死闘はまさかの形でドジャースに軍配があがった。フィリーズの２４歳右腕・カーカリングが投じた送球は無情にも捕手・リアルミュートから大きくそれた。

その間に三塁走者のキム・ヘソンが生還。歓喜に沸くドジャースナインの裏でカーカリングは呆然と立ち尽くした。リアルミュートら野手陣の指示はファースト。それでも若き右腕はホームへ送球した。そしてボールは大きくそれた。

まさかの結末。だがリアルミュートが寄り添い、ベンチに戻った右腕をトムソン監督は優しく出迎えた。その後、ベンチに座り込み、顔をタオルで覆ったカーカリング。計り知れないショックが伝わってくる中、試合後の両軍指揮官は野球に対する敬意と若き右腕への優しさに満ちていた。

トムソン監督は右腕に飛んだ質問に対して責めることなく「チームの勝利もあれば、チームの敗戦もある」と語った。敗れた痛みを全員で分かち合うことを求めた。

またドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合後の会見で自ら「まず最初にフィリーズに心からの祝福を伝えたい」と異例のコメントを発し、本塁悪送球したフィリーズの２４歳・カーカリングに「つらい」と心境を明かした。

その上で「何千回も練習でやってきたこと。でもあの場面では打者に集中しすぎてアウトカウントや状況を忘れてしまったのだと思う」と語り、「カーカリングは素晴らしい投手。もちろん勝ててうれしいが、彼は素晴らしいシーズンを送ってきた投手だ」と相手への敬意を忘れなかった。

明日なき激闘を繰り広げたドジャースとフィリーズ。試合後の両軍指揮官の会見は、野球への敬意と将来有望な若き右腕の愛に満ちあふれていた。