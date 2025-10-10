¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡¢¼ê·Ú¤ËEPA¡¦DHA¤¬ÀÝ¤ì¤ë·ò¹¯¥µ¥Ý¡¼¥È¿©ÉÊ¡Öµû³èÀì²Ê¡Ê¤¦¤ª¤«¤Ä¤»¤ó¤«¡Ë¡×2¥¿¥¤¥×¤òÄÌÈÎ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä
¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ÇÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¢¤ëEPA¡¦DHA¤¬¼ê·Ú¤ËÀÝ¤ì¤ë·ò¹¯¿©ÉÊ¡Öµû³èÀì²Ê¡Ê¤¦¤ª¤«¤Ä¤»¤ó¤«¡Ë ¥«¥×¥»¥ë¡×¡ÖÆ± ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Î2ÉÊ¤ò¡¢¥Ë¥Ã¥¹¥¤ÄÌÈÎ¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç10·î10Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
EPA¡¦DHA¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¿©À¸³è¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Öµû³èÀì²Ê¡×¤Ïµû¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¡¦ÆÃÄêÊÝ·òÍÑ¿©ÉÊ¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥«¥×¥»¥ë¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·ÑÂ³¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤òÁª¤Ù¤ë¡£
Æ±ÉÊ¤Î1Æü¤ÎÀÝ¼èÌÜ°ÂÎÌ¡Ê¥«¥×¥»¥ë2Î³¡¿¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜ¡Ë¤ÇEPA¡¦DHA¤ò300mgÀÝ¼è¤Ç¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëEPA¡¦DHA¤Î1ÆüÀÝ¼èÎÌ¡ÊÆüËÜ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿´Ñ»¡¸¦µæJPHC¸¦µæ¡ÊCirculation. 2006¡¨113,195¡Ý202¡Ë¤«¤é¡Ë¤Î3Ê¬¤Î1¤òÊä¤¨¤ë¡£
¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤Ï³¤¤Î·Ã¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Öµû³èÀì²Ê¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡Öµû³èÀì²Ê ¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÀÝ¼èÎÌ¡Ê2Î³¡Ë¤ÇÀÄµûÍ³Íè¤ÎÉ¬¿Ü»éËÃ»ÀEPA¡¦DHA¤ò300ÓÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£¹ñ»º¤Î¥¤¥ï¥·Ìý¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤ï¤º¤«2Î³¤ÈÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¡£³°½ÐÀè¤Ë¤â»ý¤ÁÊâ¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞÆþ¤ê¡£
¡Öµû³èÀì²Ê ¥É¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤êÌÜ°Â¤È¤Ê¤ëÀÝ¼èÎÌ¡Ê1ËÜ¡Ë¤ÇÀÄµûÍ³Íè¤ÎÉ¬¿Ü»éËÃ»ÀEPA¡¦DHA¤ò300ÓÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡£ËèÆü°û¤ß¤ä¤¹¤¤¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£1ËÜ100ml¤Î¼êº¢¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢Ä«¿©¤ä´Ö¿©¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤«¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
µû³èÀì²Ê ¥«¥×¥»¥ë¡§
¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§2300±ß
¡¡Äê´ü¹ØÆþ²Á³Ê¡§2030±ß
µû³èÀì²Ê ¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê 1È¢¡Ê30ËÜ¡Ë¡§4500±ß
¡¡Äê´ü¹ØÆþ²Á³Ê¡§4050±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡¦Á÷ÎÁÆ±¼ÒÉéÃ´¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¥Ë¥Ã¥¹¥¤¡áhttp://www.nissui.co.jp