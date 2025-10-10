10月9日、譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】友人とお揃いカチューシャの2SHOTも公開

譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「ハロウィンディズニー」「友達と行ってきた」と切り出すと、お揃いのカチューシャをつけた友人との2ショットや、ハンモックチェアで笑顔を見せる写真を公開。

続けて、「シーのハロウィン初めて行ったんだけど、 こんなに楽しいんだね」と、訪れたのはスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』を開催中の東京ディズニーシーだったことを明かしつつ、「お芋のサンドとパンプキンソフトと 麻辣ポップコーンがスペシャルスーパーハイパー美味しかった」と食事を楽しんだことも振り返っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵すぎる」「いいお写真」「ほんとに楽しそう！！」「可愛すぎる」「私服イケてる」「サングラスめっちゃ似合ってる！」などの反響が寄せられている。

モーニング娘。の9期メンバーとして加入し、史上最年少で9代目リーダーを務めたのち、2023年に惜しまれながらグループを卒業した譜久村。今年4月にはソロデビューを果たした。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより