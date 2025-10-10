丸亀製麺が展開する、食の感動体験を探求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、47都道府県で各地域の食文化や食材を活かした地域限定のうどん商品を提供する企画「わがまちうどん47」を、10月21日から実施する（10月21日から各都道府県で、地域限定商品として販売）。

昨年11月、丸亀製麺としては初となる全国一斉のご当地企画として「わがまち釜揚げうどん47」を実施した。全国の麺職人（麺職人とは、丸亀製麺独自の麺職人制度に合格した者に与えられる称号）の「お店に来る地元の消費者がわくわくするような、その地域だけの特別なうどんはつくれないだろうか」という想いから実現。各都道府県でしか味わうことのできない、「釜揚げうどん」に合わせた47種類の「つけ汁」を販売した。全国各地を巡り47種類全品を制覇する消費者や、わざわざ他県から足を運んで来店する消費者がいるなど、好評を得た。

「わがまちうどん47」は、昨年に引き続き、全国の麺職人を対象にレシピ公募を行った。全国から寄せられた300以上の個性豊かなレシピひとつ一つに目を通し、社内の商品開発や購買、営業など複数の部門とともに試作を繰り返し、社内外含め1000人以上が携わり、約1年という期間の末に、手間ひまをかけた47種類の完全新作商品が完成した。

麺職人たちの「手」から生まれる打ち立てのうどんに47都道府県それぞれの食文化を生かした地元の味を、今年は「かけうどん」や「ぶっかけうどん」「まぜうどん」として楽しめる。うどんを知り尽くす麺職人によってうどんに最高に合うよう仕立てられた47種類それぞれの味わいは、まさに麺職人のうどん愛と地元愛の結晶となっている。あなたのまちだけの特別な味わいを、打ち立て、茹でたてのうどんとともに楽しんでほしい考え。

「わがまちうどん47」をさらに楽しんでもらうため、ここでしか手に入らない丸亀製麺オリジナルグッズが抽選で当たるスマホスタンプラリーを今年も実施する。「わがまちうどん47」の商品を食べると、1都道府県につき、スタンプを1個付与する。集めたスタンプの数に応じて豪華プレゼントが当たる抽選に参加することができ、今年も全部で5つのコースを用意している。

スマホスタンプラリーに参加した人には、もれなくスマホ用オリジナル壁紙をプレゼントする。また、スタンプ3個でオリジナルホテルキーホルダー、スタンプ5個でオリジナルネックピロー＆サコッシュ、スタンプ10個でオリジナルキャリーケースが当たる抽選に応募できる。さらに今年は、全47都道府県のスタンプを集めた人の中から抽選で5名に、全国の“わがまち”から選りすぐりの食材を届ける（47都道府県すべての食材が届くわけではない）。

ぜひこの機会に、全国の「わがまちうどん47」を楽しみながら、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが当たるチャンスに奮って参加してほしい考え。

［開始日］10月21日（火）

丸亀製麺＝https://jp.marugame.com