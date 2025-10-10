不二家は、甘酸っぱくフルーティーな苺の新商品「ルック（彩色苺（いろいろいちご））」と「ミルキー（苺＆ピスタチオ）袋」を11月4日から、「カントリーマアム（あまおう苺ショコラ）」を11月11日から、発売する。

不二家のロングセラー「ルック」、「ミルキー」、「カントリーマアム」から、こだわりの苺を使用した期間限定商品が登場する。冬から春にかけて旬を迎える苺のおいしさを、一足早く不二家の人気商品で愉しんでほしい考え。

「ルック（彩色苺）」は、1箱で苺の品種や味わいの異なる苺チョコレート3種を食べ比べることができる期間限定のルック。3種類の苺チョコレートの味わいの違いだけでなく、色みの違いも愉しめる。



「ミルキー（苺＆ピスタチオ）袋」

「ミルキー（苺＆ピスタチオ）袋」は、コクのあるピスタチオ味のミルキー生地で甘酸っぱい濃厚苺ジュレソースを閉じ込めた、一粒でデザートのようなおいしさが愉しめるやわらか食感ミルキー。苺とピスタチオのデザートをイメージした、キラキラ輝く華やかで贅沢感のあるパッケージデザインとなっている



「カントリーマアム（あまおう苺ショコラ）」

「カントリーマアム（あまおう苺ショコラ）」は、福岡県産「あまおう苺」果汁と、苺のつぶつぶ食感が愉しめ るストロベリーシードを生地に練り込み、チョコチップを合わせて焼き上げたカントリーマアム。苺とチョコのハーモニーが愉しめる期間限定商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

ルック（彩色苺）：11月4日（火）

ミルキー（苺＆ピスタチオ）袋：11月4日（火）

カントリーマアム（あまおう苺ショコラ）：11月11日（火）

カントリーマアムミニ（あまおう苺ショコラ）：11月4日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp