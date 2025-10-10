今年、県内で収穫される主食用米の量について農林水産省東北農政局は10日、去年に比べて14％多い45万3,900トンが見込まれるとが発表しました。



全国的に増産が見込まれる中、小泉農水大臣は、米価の安定につながるとの認識を示しています。



農林水産省東北農政局のまとめによりますと、今年、県内で収穫される主食用米は去年に比べ14％、5万5,400トン多い45万3,900トンと見込まれています。





増加の要因について農北農政局は、主食用米の作付面積が前の年に比べ9,000ヘクタール増加したこと。渇水や大雨被害があったものの、総じて天候に恵まれたためと分析してます。約70年続いてきた作況指数にかわり、今回から直近5年の収量をベースにした新たな指標、「作況単収指数」が導入されています。「作況単収指数」は県北が102、県中央・県南が103で、県全体では103でした。全国の主食用米の予想収穫量は747万7,000トンで、前年より68万5,000トン増加し、2017年以降で最大となる見込みです。国が示す向こう1年間の需要量と比較すると、最大で50万トン主食用米が余る見通しです。小泉農水大臣は「米価の高騰が続いている中、不足感を払拭しなければ米価の安定にはつながらない」「生産者の努力でこれだけの新米を出していただくことは最終的に米価の安定につながる 新たなステージに入った」とコメントしています。