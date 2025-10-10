元副知事の猿田和三氏が秋田市の新副市長に正式決定 沼谷市長“即戦力を重視” 産業振興に携わった経験や人脈に期待
秋田市の新たな副市長に、元副知事の猿田和三氏が就任することが正式に決まり、沼谷市長は、産業振興に携わった経験や、人脈に期待して決めたと起用の理由を明らかにしました。
県外出身者や、民間からの起用も検討したものの、即戦力であることを重視したと説明しています。
12日で、就任からちょうど半年が経過する、秋田市の沼谷市長。
10日は、最終日を迎えた定例の市議会に出席し、今後、市政運営を共に担っていく、副市長の人事案について、議会の判断を仰ぎました。
秋田市・沼谷市長
「本日ご提案いたしました人事案についてご説明申し上げます。同意第7号、秋田市副市長の選任について同意を求める件は、空席となっている副市長に、猿田和三氏を選任いたしたく、地方自治法の定めるところにより議会の同意を求めようとするものであります」
沼谷市長が起用を決めたのは、現在62歳の、元副知事・猿田和三氏です。
大学まで野球界で活躍し、36年あまり県庁に勤めた猿田氏は、秋田市出身です。
産業振興に関わる部署で幹部を務めた後は副知事に。
4月に行われた県知事選挙に立候補したものの、鈴木知事に敗れていました。
議長
「同意することにご異議ございませんか」
一同
「異議なし」
議長
「ご異議なしと認めます」
猿田氏を副市長に起用する人事案は、全会一致で可決。
猿田氏は、11日付で、沼谷市長を支える副市長に就任します。
議会閉会後に行われた記者会見では。
記者
「副市長の人事に関して1点伺いたいんですけど」
記者
「私もまず副市長に関してですけれども」
記者
「副市長人事…のことですけれども」
約30分間の会見の大半は、「猿田副市長」をめぐる質疑に。
沼谷市長は、本人との交渉の経緯については、詳しく明かしませんでしたが、起用を決めた理由については、次のように説明しました。
秋田市・沼谷市長
「秋田市としては稼ぐんだと。稼ぐ自治体、稼げる自治体。そこを目指していくんだということを再三お話をしていますので、そういった意味では企業誘致、産業振興、こういったところは非常に頼もしい実績もおありですので」「猿田和三さんについては、ご自身のキャリアも含めて県外との様々なつながり、人脈お持ちだろうと思って。これも私にはないものというふうに思っております」
秋田市と県が連携するための役割を担ってもらいたいとも話した沼谷市長。
県外出身者や、民間からの起用も検討しましたが、最終的には、行政経験が豊富であることを重視しました。
秋田市・沼谷市長
「民間からの登用というのもある種視点ががらりと変わったりしていい面もあるのかなと思いますが、ただその分、役所のいろんなものに慣れていただいたり、仕組みを知っていただいたりで一定の時間を要するだろうと思いますので。そういう意味では即戦力ですぐにでも成果を出していただける、動いていただける。そういう方というふうに考えておりました」
猿田氏は、連休明けの来週14日から、副市長としての業務を始めます。