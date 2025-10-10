人への被害は5日連続です。



10日朝、秋田市河辺三内で散歩をしていた73歳の男性がクマに襲われ、けがをしました。



9日夜は、湯沢市の観光地小安峡の近くで77歳の女性が襲われています。



県内で今年、クマの被害に遭ったのは30人となりました。



進藤拓実記者

「男性がよく散歩をしていたという道です。地面のいたるところにクリが落ちています」



現場は秋田市河辺三内の市道です。



秋田東警察署の調べによりますと、10日午前6時ごろ、近くに住む73歳の男性が散歩をしていたところ、クリの木の脇から現れたクマに襲われました。





男性は自力で帰宅したあと病院に運ばれています。命に別条はないものの、右足のふとももをかまれたりひっかかれたりするけがをしました。現場は、秋田市河辺にある河辺岩見三内野球場から東に500メートルほどの所です。周辺では正午過ぎにもクマ1頭が目撃されていて、警察が警戒にあたっています。9日夜もクマによる被害が起きています。現場は、湯沢市皆瀬の国道398号です。湯沢警察署の調べによりますと、9日午後8時50分ごろ、仕事を終え、歩いて帰宅する途中だった77歳の女性が国道でクマに襲われました。近くに住む人が叫び声を聞いて駆けつけたところ、自宅で顔から血を流している女性を見つけて、消防に通報しました。女性はクマに顔をひっかかれ、肩と尻をかまれて、入院しています。現場は小安峡の総合案内所の近くで周辺には温泉宿泊施設が立ち並んでいます。県内で今年、クマの被害に遭ったのは30人となっています。クマの大量出没が続いている県内。10日午前9時半ごろ、秋田市飯島にある秋田厚生医療センターから東に1キロ余りの場所で撮影された映像です。親子とみられる2頭のクマが道路を横断し、土木会社の資材置き場に入っていく様子が捉えられていました。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、10日は午後5時までに約100件近くの目撃情報が寄せられています。人と鉢合わせしたクマが防衛目的で人を襲うケースが多くを占めているとして、県は、外を出歩く際は鈴やラジオなど、音が出るものを身に付けるよう呼びかけています。