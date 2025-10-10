東京建物のグループ会社である東京建物リゾートは、愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート」シリーズとして九州初となる「レジーナリゾート由布院」の開業日が11月16日に決定した。また、開業に先立ち10月15日から宿泊予約受付を開始する。

レジーナリゾート由布院は、全客室が大型犬を含むすべての犬種の愛犬と同伴で滞在可能な温泉リゾート。由布院の里山を見晴らす場所に立つメゾネットタイプのテラススイート8室に加え、最大約160m2のプライベートドッグランを備えた、一軒家スタイルのヴィラスイート7棟を用意する。すべての部屋で天然温泉を楽しめるほか、敷地内には由布岳を望む温泉露天風呂や小型犬優先を含む2つのドッグランも用意している。また、九州の旬の食材を吟味した自慢の創作日本料理を届けるレストランでは、愛犬向けに地元食材を使った専用メニューを提供し、愛犬と一緒に食事を楽しむことができる。

全15室の客室は大型犬を含む全ての犬種の愛犬同伴での滞在が可能となっており、ヴィラスイートの客室（7棟）ではウッドチップのプライベートドッグラン（約40m2〜約160m2）を利用可能。さらに、愛犬の事故防止や施設美観維持のために、滑りにくく汚れが付きにくい床材を使用するなど、人にとっても愛犬にとっても安全で心地よい滞在を実現する。

レストランでは、寒暖の差が激しい由布院盆地で育まれる四季折々の農作物や早朝に豊後水道よって水揚げされた魚など、九州の旬の食材を使った自慢の創作日本料理を提供する。愛犬向けにも地元食材を利用した専用メニューを用意しており、愛犬と一緒に食事を楽しむことができる。

すべての客室に専用露天風呂を併設しているほか、由布岳を臨む露天風呂や部屋とは異なる雰囲気の貸し切り温泉も楽しむことができる。地下から湧き出る温泉は美肌保湿成分をたっぷり含んだ柔らかな肌触りで、くつろぎと優しさが体の中まで染みわたっていくような心地よさを感じさせてくれる。

心地よい空気の中でのびのび遊べるくぬぎと竹林に囲まれた木陰のドッグランを用意している。全犬種用エリア（約80m2）と小型犬優先エリア（約50m2）の2つのエリアを用意しており、すべての愛犬が安心して過ごすことができる。

レジーナリゾート全施設の標準仕様として、トイレシート、散歩用エチケット袋、食器、タオルなどの愛犬用アメニティを用意している。初めて愛犬と旅行する人や荷物を減らしたい人も気軽に利用できる（利用は有料。ただし公式サイトからの予約で2頭まで無料）。愛犬用アメニティの一例（小型〜中型犬１頭分）として、クレート、トイレ、トイレシート6枚、散歩用エチケット袋6枚、おやつ、食器、バスタオル、足ふきタオル。

カーボンニュートラルの実現に向けた電気自動車（EV・PHEV）普及促進の一環として、レジーナリゾート全施設で普通充電器を設置している（要事前予約、宿泊者専用）。

［レジーナリゾート由布院 施設概要］

施設名：レジーナリゾート由布院

所在地：大分県由布市湯布院町川上460−6

アクセス：高速道路 大分自動車道 湯布院ICから車で約10分、由布岳スマートICから車で約10分

鉄道 JR久大本線 由布院駅から車で約5分

飛行機 大分空港から車で約50分、福岡空港から車で約90分

フェリー 商船三井さんふらわあ（大阪〜別府航路）さんふらわあターミナル（別府）から車で約40分、商船三井さんふらわあ（神戸〜大分航路）大分港から車で約40分

開業日：11月16日（日）

予約開始：レジーナドッグクラブ会員先行予約（レジーナドッグクラブ会員専用サイトのみ）

10月15日（水）9:00〜

一般予約（公式サイト）

10月15日（水）10:00〜

※電話受付は10月16日（木）10:00から開始

付帯施設：レストラン（愛犬同伴可）、ウッドチップドッグラン、由布岳を望む温泉露天風呂、貸し切り温泉

問合せ先：050−1725−4111（10月15日開通予定）

客室概要：ヴィラスイート（72m2〜82m2）7棟 テラススイート（69m2）8室

東京建物リゾート＝https://www.tt-resort.co.jp