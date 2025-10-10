メガネ・サングラスの製造販売を手掛けるオンデーズは、10月9日から、インハウスブランド「OWNDAYS AIR（以下、AIR）」の人気TOP3フレームに、新色を追加して発売した。

「AIR」は、宇宙船・航空機の部品に使用される軽量性と柔軟性に優れた特殊素材「ウルテム樹脂」を採用することで、“驚きの軽さ”と“優れた弾力性”を実現した、同社のロングセラーブランド。まるで空気のようなかけ心地で、長時間のデスクワークや自宅でのリラックスタイムなど、あらゆるシーンでストレスフリーな装用感を提供する。

今回は、数あるラインアップの中から特に支持を得ている3つのモデルに、トレンド感あふれる新色を追加した。機能性はもちろん、ファッションアイテムとしての“選ぶ楽しさ”も届ける。

UNISEXのツートンカラー＆くすみカラーでは、柔らかな曲線が優しい雰囲気を演出し、誰でもかけやすいボストン型を採用。性別を問わず絶大な人気を誇るこのフレームには、さりげないデザイン性が光るツートンカラーやファッションに自然に溶け込み“こなれ感”を演出するくすみカラーが仲間入りした。パートナーとのお揃いや、コーディネートの幅を広げる一本としても最適となっている。

FOR WOMENの引き締めカラー＆トレンドカラーでは、多角形のフォルムが個性的でありながら、意外にも顔になじみやすいポリゴン型を採用した。オンのシーンで活躍する定番のブラックやネイビーは、表情をキリッと引き締め、信頼感を演出する。さらに、昨今のヘアカラーでも人気のグレージュ（ライトグレー）や肌の透明感を引き立てるピンクグレージュ感のあるバイオレットなど、トレンドを意識したカラーも用意。仕事もプライベートもおしゃれを楽しみたい、そんな女性にぴったりの一本となっている。

FOR MENのスマートカラー＆アクセントカラーでは、知的で誠実な印象を与える定番のスクエア型を採用した。オンオフ問わず活躍する万能デザインに、新たにネイビーやブラウンササといった、スーツにより映えるカラーが加わった。また、クリアグレージュやイエローなど、休日のカジュアルスタイルを華やかにするアクセントカラーも楽しめる。イエローは、ウルテム樹脂本来の色味になっており、店頭展示用サンプルフレームのカラーをぜひ商品化してほしい、という消費者の声を受けて誕生した。

「OWNDAYS AIR」は、2024年12月1日〜2025年5月31日の6ヵ月間、OWNDAYS出店全地域において、30秒に1本以上の販売実績を記録した大ヒットブランド。驚くほどの軽さと快適なフィット感で、日常生活に寄り添う超軽量なフレームを取り揃えている。長時間の装用でも疲れにくく、そのかけ心地が良さから、ビジネスパーソンや学生など、幅広い世代に支持されており、全世界のOWNDAYSで取り扱うアイウェアの中でも、多くの消費者に選ばれ続けている人気アイテムとなっている。

［小売価格］各1万3000円（税込）

［発売日］10月9日（木）

オンデーズ＝https://www.owndays.com/jp/ja