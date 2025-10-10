¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤Î¶¯¤Þ¤ë¥¹¥¿¡¼À...¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¤ä¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤ÈÏÃÂêºî¤¬Áê¼¡¤°¡¢"¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿ÈÇÐÍ¥"¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Ìö¿Ê¤Ö¤ê
µð¾¢¡¦»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î91ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤¬11·î21Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤¹¤ß¤ì¤ò±é¤¸¤ëÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿"»³ÅÄÁÈ"¤Î¾ïÏ¢¤ä¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼ÂóºÈ¤é¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¡¢¤¹¤ß¤ì¤Î½éÎøÁê¼ê¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥®Ìò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÍ£°ì½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤À¡£
¢£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î´Ú¥É¥é³¦¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¤Ê¤É½Ð±éºî¤ÏÂ¿¿ô¡ª¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Ï¡©
¤â¤È¤â¤È¤ÏU-KISS¤Î"¥Þ¥ó¥Í(Ëö¤Ã»Ò)"¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUN(¥¸¥å¥ó)¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÇÐÍ¥³èÆ°¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡£2025Ç¯¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¤¹¤ë¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡×¡Ö¼å¤¤¥Ò¡¼¥í¡¼ Class 2¡×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤ÈôÌö¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀèÆü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLAST DANCE¡×(9·î22ÆüÈ¯Çä)¤ÇÌó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥·゙¥Ã¥¯¥Ï゙¥ó¥¯ #1266¡×(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯9·î26Æü)¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤È¤Ê¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼À¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢£1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLAST DANCE¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤Î¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯ #1266¡×¤Î¾Ò²ðµ»ö
¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤Î"¥¹¥¿¡¼À"¤¬¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¤¤¤¨¤Ð2021Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£K-POP¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆâËë¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ç¡¢·àÃæ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×"SHAX"¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¯¥©¥ó¡¦¥ê¥ç¥¯¤ò±é¤¸¤¿¡£´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ºí©¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢Ê£»¨¤Ê°Ç¤òÊú¤¨¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¡£¥ê¥ç¥¯¤Î¸ÉÆÈ¤ä³ëÆ£¤ò¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤ÏÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤äÁ¡ºÙ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç±é¤¸¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¸½Ìò¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬"¥¢¥¤¥É¥ëÌò"¤ÇÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¥ê¥ç¥¯¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëSHAX¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢SF9¤Î¥Á¥ã¥Ë¤ä¥Õ¥£¥è¥ó¡¢ATEEZ¤Î¥¸¥ç¥ó¥Û¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Sparkling¤Ë¤Ï¡¢ATEEZ¤Î¥æ¥ó¥Û¡¢¥½¥ó¥Õ¥¡¡¢¥µ¥ó¡¢Boys Republic¤Î¥¤¡¦¥¹¥¦¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËK-POP¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈà¤é¤Ï¡¢·àÃæ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê³èÆ°¤âÅ¸³«¡£CD¥ê¥ê¡¼¥¹¤ä¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯¡×½Ð±é¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤ÎÎ×¾ì´¶¤ËËþ¤Á¤¿Ç÷ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï"²Í¶õ¤Î¥°¥ë¡¼¥×"¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿¡£
¢£ATEEZ¡¢SF9¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¡ªÃæ¤Ç¤â¡¢"¥»¥ó¥¿¡¼"¤ò±é¤¸¤¿¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤ÎÈ´·²¤Î¥ª¡¼¥é¤â...
¤½¤ó¤Êï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ò¤ÈºÝ¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥ê¥ç¥¯¤À¡£ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤·¤«¤â¤½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ä¥ª¡¼¥é¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¤¬Ä¹Ç¯K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤éÞú¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ºÙ¤«¤¤ÌÜÀþ¤ÎÆ°¤¤ä»ØÀè¤Î³ÑÅÙ¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¿Ô¤¯¤·¤¿É½¸½ÎÏ¤Ï¡¢SHAX¡á"´°À®·¿¥¢¥¤¥É¥ë"¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë½½Ê¬¤ÊÀâÆÀÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤¬"±é¤¸¤ë"¤½¤ì¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢ËÜÊª¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îµ±¤¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤¿º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¿·Á¯¤ÊÈ¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
´Ö¤â¤Ê¤¯ÉõÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ±Ç²è¡ÖTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥ó¡£7·î¤Î´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¸ø±é¤è¤ê¥¢¥¸¥¢¤Î³ÆÅÔ»Ô¤ò½ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¡ÖScene by JUNYOUNG¡×¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤À¡£"¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿ÈÇÐÍ¥"¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢ÇÐÍ¥·ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤·¤Æ¾ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëÈà¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
Ê¸¡áÀîÁÒÍ³µ¯»Ò
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î12Æü(Æü)0:10¡Á
¢¨Ëè½µ(Æü)(·î)0:10¡Á
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥¯(»úËëÉÕ¤)#1266(´Ú¹ñÊüÁ÷Æü¡§2025Ç¯9·î26Æü)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î10Æü(¶â)18:35¡Á¡¢10·î11Æü(ÅÚ)18:20¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§KBS World
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø