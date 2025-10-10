アース製薬は、スティックタイプの美容ゼリー「うるおうCゼリーシリーズ」から、新たに「コラーゲンCゼリー プレミアムリッチ ゴールデンパイン味」と「プラセンタCゼリー プレミアムリッチ 巨峰味」を10月10日に発売した。

同社は2010年に「たっぷりうるおうプラセンタCゼリー」、2011年には「もっちりうるおうコラーゲンCゼリー」を発売し、美味しさや続けやすさなどから好評を得てきた。

「うるおうCゼリーシリーズ」の使用者に調査をした結果、ゼリーを購入する際に「効果」「価格」「味」を期待していることがわかった（アース製薬調べ n＝100（直近1年間の内でプラセンタC、コラーゲンCゼリーを購入したユーザーが回答））。そこで、消費者の期待に応えるために、初のプレミアムラインを2つの製品で発売した。

今回発売したプラミアムラインの2つの製品は、消費者のより高い美容ニーズに応えるため、美感成分（アース製薬では、キレイをサポートする成分を「美感成分」と呼んでいる）を従来の7種類から10種類に増やした。その中で、「コラーゲンCゼリー プレミアムリッチ」には新たにグルコシルセラミドを配合した。一方で、「プラセンタCゼリー プレミアムリッチ」にはGABAを配合している。また、美味しく継続してもらえるよう、果汁を20％配合した新フレーバーのゴールデンパイン味と巨峰味を新たに用意した。持ち運びにも便利なスティックタイプで、1日あたり1本を目安に、好きな時間に楽しめる。

［発売日］10月10日（金）

アース製薬＝https://corp.earth.jp