日本代表がパラグアイ戦のスタメン発表！　伊東純也や堂安律ら先発…最前列には小川航基

キリンチャレンジカップ2025


会場：パナソニックスタジアム吹田（大阪府）／10月10日（金）19時20分キックオフ

　キリンチャレンジカップ2025のパラグアイ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　FIFAワールドカップ26アジア最終予選・グループCを首位で終えた日本代表。8大会連続8回目の出場となる本大会では優勝という壮大な目標を掲げており、開幕まで1年を切った中、戦術の浸透や新戦力の発掘を図っている。先月のアメリカ遠征では本大会ホスト国との2連戦を無得点での1分1敗という不本意な成績で終え、攻撃面での課題が浮き彫りとなった。今月はパラグアイ代表、ブラジル代表という南米の強豪と激突する。

　遠藤航（リヴァプール／イングランド）や三笘薫（ブライトン／イングランド）ら複数の負傷者を抱える中、森保一監督はパラグアイとの一戦に向けて伊東純也（ヘンク／ベルギー）や田中碧（リーズ／イングランド）、堂安律（フランクフルト／ドイツ）らを先発起用。システムは3−4−2−1が予想され、最前列の小川航基（NEC／オランダ）のほか、キャプテンマークを巻く南野拓実（モナコ／フランス）や中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）など前線に豪華な面々が並んだ。

　試合はこのあと19時20分キックオフ予定。試合の模様は日本テレビ系列にて全国生中継されるほか、TVerでのライブ配信も行われる。

　日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは以下の通り。

◼︎スターティングメンバー


▼GK
1　鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF
4　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
22　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF
14　伊東純也（ヘンク／ベルギー）
17　田中碧（リーズ／イングランド）
21　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
8　南野拓実（モナコ／フランス）
13　中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

▼FW
19　小川航基（NEC／オランダ）

◻︎控えメンバー


▽GK
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
12　大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▽DF
5　長友佑都（FC東京）
3　谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
16　安藤智哉（アビスパ福岡）
2　橋岡大樹（スラヴィア・プラハ／チェコ）

▽MF／FW
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7　相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
11　前田大然（セルティック／スコットランド）
18　上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
9　町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
20　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
24　斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ／イングランド）
26　望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
6　藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）