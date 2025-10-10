森保ジャパンがパラグアイ戦のスタメンを発表！ 中村敬斗、伊東純也、田中碧が先発
10月10日、森保一監督が率いる日本代表は、パナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
森保ジャパンは今回の10月シリーズで、パラグアイ（10日）、ブラジル（14日）と戦う。南米強豪との２連戦の初戦で白星を掴めるか。パラグアイ戦の先発メンバーは以下のとおり。
GK
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
小川航基（NEC／オランダ）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
控えメンバー）
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
安藤智哉（アビスパ福岡）
橋岡大樹（スラビア・プラハ）
MF／FW
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
前田大然（セルティック／スコットランド）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（QPR／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
試合は19時20分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
