26年続いた自公連立政権の解消という異例の事態を受け、東海地方の自民・公明関係者からも様々な反応が出ています。



10日午後、公明党の斉藤代表は自民党の高市総裁と1時間ほど会談し、連立政権から離脱すると伝えました。



26年続いた自公政権のピリオドに、自民党愛知県連の丹羽秀樹会長は…。



自民党愛知県連の丹羽秀樹会長：

「衝撃を受けましたね。正直申し上げてびっくりしました。（公明党愛知県本部の）里見代表と（電話で）お話したんですけど、それぞれが築いてきた国の関係、地方の関係があるので、地方の関係も引き続き連立離脱と言えども、急に明日から知らない人、赤の他人ですということにはならないと思う」





一方、公明党愛知県本部の岡明彦幹事長は…。公明党愛知県本部の岡明彦幹事長：「地方で様々な党員支持者、地域の皆さまと話をしている際も、『政治と金の問題を決着すべきだ』と、たくさんの声を頂戴いたしましたので、ここで前進をしなければ連立の解消はやむを得ない」岡幹事長は、県政については「知事与党」として「自民党の地方議員とともに取り組んでいく」とした一方で、今後の地方選や国政選挙への影響については「今の段階では申し上げられない」と述べました。