倖田來未、ドライブ姿＆自宅？ でくつろぐ姿プライベートショット公開「運転姿えぐい」「目立ちそう」
歌手の倖田來未さんは10月10日、自身のInstagramを更新。貴重なプライベートショットを披露しました。
また2枚目は自身が車の運転をする姿で、3、4枚目は自宅と思われる場所でくつろぐ姿です。倖田さんのリラックスした様子とかわいい犬も見ることができます。
コメントでは、「くぅちゃんがNEWSのライブに素敵」「N EWSとくうちゃんの関係性が素敵」「來未ちゃんの運転姿えぐい」「こんなイケイケギャルいたら目立ちそう」「くみさん可愛いです」「運転姿かっこよすぎる〜」と、歓喜の声が多数寄せられています。
「運転姿かっこよすぎる〜」「本日.NEWS LIVE TOUR 2025 変身 見に行ってきました！！！」と報告した倖田さん。投稿には5枚の写真を載せています。「楽しすぎたなぁー」と感想をつづっています。1枚目では、ライブ当日と思われる自身のイケイケな姿を披露。おなかを出したファッションが格好いいです。
「髪色をDe-code してきました！」6日には「髪色をDe-code してきました！」とプライベートの報告をし、さらに格好いい姿へとイメチェンした倖田さん。普段の投稿でもイケイケな姿を多数披露しているので、今後の投稿も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)