ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 自民党が臨時の役員会を開催 公明党の連立離脱表明受け、総理指名選… 自民党が臨時の役員会を開催 公明党の連立離脱表明受け、総理指名選挙の対応など協議か 自民党が臨時の役員会を開催 公明党の連立離脱表明受け、総理指名選挙の対応など協議か 2025年10月10日 18時22分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党は午後6時から公明党の連立離脱表明を受けて、高市総裁や鈴木幹事長ら執行部が集まり、臨時の役員会を開催しています。石破総理の後任を決める総理指名選挙での対応などをめぐり協議しているものとみられます。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 徳島, 静岡, 神事, ダイス, リペア工事, 鎌倉, 置床工事, マンション, 射出成形機, 老人ホーム