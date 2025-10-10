9月に「洞不全症候群」に罹り療養に入ったと公表していた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムで今後の出演予定のキャンセルを報告しました。



【写真を見る】【 美川憲一 】今後の出演キャンセルを報告 洞不全症候群で療養中 「もう少しお待ち下さい」ファンに呼びかける





美川さんは「良いご報告をしたかったのですが、」と前置きしつつ「12月6日(土)『美川憲一クリスマスコンサート2025』の開催をキャンセルさせて頂きます」「10月17日(金)『日本歌手協会第52回歌謡祭』への出演もキャンセルさせて頂きます」と、2件の出演キャンセルを報告しました。









詳細については自身の公式サイトを確認するよう呼びかけつつ、美川さんは祈るように合わせた両手の写真を投稿。「少しでも早く皆様とお会いできるよう日々努力しております」「もう少しお待ち下さい」と、切なる思いを綴っていて、フォロワーからはねぎらいと気遣いの声が集まっています。







洞不全症候群とは、心臓内の「洞結節」という部位に異常が起こり、徐脈（心拍数低下）や頻脈（心拍数増加）を生じる心疾患とされていて、美川さんは「9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております。」と報告していました。



【担当：芸能情報ステーション】