¡¡2023Ç¯ÅÙ¤ËÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Î¼£ÎÅ¤ÇÁ´¹ñ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿°åÎÅÈñ¤ÎÁí³Û¡Ê¹ñÌ±°åÎÅÈñ¡Ë¤Ï48Ãû915²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¹âÎð²½¤ÇÁ°Ç¯ÅÙ¤«¤é1Ãû3948²¯±ß¡Ê3.0¡ó¡ËÁý²Ã¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇÂç¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤â1Ëü3Àé±ß¡Ê3.5¡ó¡ËÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂç¤Î38Ëü6700±ß¤À¤Ã¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬10ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç°åÎÅÈñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Åìµþ¤¬5Ãû217²¯±ß¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Âçºå¤¬3Ãû6965²¯±ß¡¢¿ÀÆàÀî¤¬3Ãû2642²¯±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ¾¯¤ÏÄ»¼è¤Î2151²¯±ß¡£1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤Ï¡¢ºÇÂ¿¤¬¹âÃÎ¤Î49Ëü6300±ß¤Ç¡¢ºÇ¾¯¤Ïºë¶Ì¤Î34Ëü2500±ß¤À¤Ã¤¿¡£