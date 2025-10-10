最新スマホ、欲しいけど高すぎる…。買い替え前に“通信費の見直し”を！

最新スマホの価格は？

スマホの価格は年々上昇し続けています。おおまかに、国内キャリア向けフラッグシップでは20万円前後、折りたたみ型のハイエンドでは30万円前後という価格帯です。モデル・容量などによって変動しますが、「ハイエンド＝20万円前後、折りたたみ＝30万円級」という相場感は把握しておくとよいでしょう。



格安SIMに切り替えるとどのくらい節約できる？

MMD研究所の「2024年9月通信サービスの料金と容量に関する実態調査総務省の家計調査」によると、大手キャリアの携帯の月額料金（通信＋通話＋端末）は、平均9,397円です。一方、格安SIMを利用している方の携帯の月額料金は平均4,106円です。

大手キャリアを1年間使用したときの携帯料金は、約11万円。一方、格安SIMを1年間使用したときの携帯料金は、約5万円です。格安SIMに切り替えることで、年間約6万円の節約が可能になります。



格安SIMなら「y.u mobile」がおすすめ

数ある格安SIMの中でも「y.u mobile」は、料金プランがシンプルでわかりやすく、比較的費用を抑えて、快適に使用することが可能です。



1.ギガの永久繰り越し

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」が特長です。ギガをムダなく消費することもできるので、安心です。



2.データチャージが格安

予想以上にギガを消費した月があっても安心です。y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円とお得に使用できます。



3.通信エリアの広さ

y.u mobileは、株式会社NTTドコモのネットワークを利用しているため、通信エリアが広いというメリットがあります。（※1）ドコモは人口カバー率が高く、全国の人が生活しているエリアのほとんどで電波が届きます。都市部だけでなく山間部や離島など地方でもつながりやすいので、通信エリアの面でも安心です。

※1サービス利用可能エリアはNTTdocomoの「LTE」利用可能エリア（https://www.nttdocomo.co.jp/area/）に準じます。基地局から離れた地域や電波受信に障害となる建造物がある地域などでは、ご利用いただけないことがあります。



4.U-NEXTつきプラン

y.u mobileは動画配信サービス「U-NEXT」がセットになっているプランを選べます。U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入や追加ギガのチャージも可能。「シェア U-NEXT」は、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアしたりできるため、家族で利用する際にもおすすめです。



5.わかりやすいプラン内容

y.u mobileの現在のプランは、図表1です。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※2） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※3） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※3）

筆者作成

※2 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※3 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

シンプルでわかりやすいプランであるため、はじめて格安SIMに乗り換える方でも、安心して選択することができます。



通信費を見直して、欲しいスマホを賢く手に入れよう

端末代の高騰が進むいま、通信費の最適化はもっとも有効な対策といえます。年間6万円超（2年で約12.7万円）の削減を見込めれば、最新端末にも手が届きやすくなるでしょう。

さらに、通信費の見直しは毎月の固定費を下げるという長期的なメリットにもつながります。節約できた分を端末代に充てるだけでなく、アクセサリーやサブスク料金など、スマホライフをより豊かにする費用に回すことも可能です。

「最新機種は高すぎて無理」とあきらめる前に、まずは現在の通信プランを見直してみてはいかがでしょうか。

ただし、乗り換えの際には、利用中の端末が対応しているSIMの種類（物理SIM／eSIM）を必ず確認しましょう。最新機種の中にはeSIM専用モデルも登場しているため、契約前に格安SIM側の対応状況をチェックしておくことが大切です。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

