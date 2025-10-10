お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春さん（49）が2025年10月10日、寝起きの自撮りショットをインスタグラムで披露した。「アプリで老け加工じゃ無いんだぜ」などと驚きをあらわにした庄司さんに対し、コメント欄では、「朝はみんなこんな感じ」などとフォローする声が寄せられている。

「鼻とかの問題じゃなかったよ...」

庄司さんは10月10日、「これ無加工なんだぜ アプリで老け加工じゃ無いんだぜ」と説明したうえで、1枚の自撮りショットを公開。「寝起きで鼻が痛かったから 写真撮ったら 鼻とかの問題じゃなかったよ...」と心境を吐露した。

続けて、妻でタレントの藤本美貴さんと子どもに感謝を述べた。「この顔を毎朝受け入れてくれてる ミキティありがとう 子供たちありがとう」と締めくくっている。この自撮りショットでは、インナーシャツを着ている庄司さんが真顔でカメラを見つめている。

コメント欄では、「朝はみんなこんな感じ」「自分も受け入れます」「感謝の心で溢れてる庄司さん優しくて素敵です」「朝はみんなこんな感じかも」「女性ですが同じ感じです。主人に感謝です」などの声が寄せられている。