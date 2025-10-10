ファン歓喜！アンゴラ村長が「スピリッツ」最新号の表紙を飾り独占写真も掲載
お笑い芸人のアンゴラ村長が10月10日に発売された「スピリッツ」最新号の表紙を飾ったことをInstagramで報告した。アンゴラ村長は「たぶんこの人生一度のお知らせ なんと今日10/10発売「スピリッツ」アンゴラ村長が表紙です！！！！！！！」と興奮気味に告げた。
続けて「スピリッツ表紙にたどり着くまでのルートでいちばん変なんじゃない！？でも朝起きてコンビニにあるか見に行くの楽しみです！巻頭には写真集にない写真が８枚くらい入ってます！」と、ファンに向けて自らのワクワク感を伝えている。最新号にはアンゴラ村長の独占写真が含まれたことから、ファンの期待も高まっている。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「今日もエロ可愛い大好き愛してまぁーす」「えー！衝撃すぎる展開！素敵です！ごいごいすー！」など、称賛のコメントが多く寄せられた。
続けて「スピリッツ表紙にたどり着くまでのルートでいちばん変なんじゃない！？でも朝起きてコンビニにあるか見に行くの楽しみです！巻頭には写真集にない写真が８枚くらい入ってます！」と、ファンに向けて自らのワクワク感を伝えている。最新号にはアンゴラ村長の独占写真が含まれたことから、ファンの期待も高まっている。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「今日もエロ可愛い大好き愛してまぁーす」「えー！衝撃すぎる展開！素敵です！ごいごいすー！」など、称賛のコメントが多く寄せられた。