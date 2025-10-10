連立の継続を巡って自民党と公明党の党首会談が終わり、公明党の“連立離脱”が決まりました。公明、自民、それぞれの福岡の議員たちは、この動きをどう見ていたのでしょうか。

■公明党福岡県本部・西尾耕治幹事長

「びっくりしたのも事実です。ただし昨日、地方議員の意見を聞きたいということで、いろんな話も出ましたから、そういった意味では想像していた可能性の一つでした。」



10日午後4時すぎ、取材に応じたのは、公明党福岡県本部の西尾耕治幹事長です。重要局面を迎えるさなか、会談の結果を聞き驚いたといいます。





■西尾幹事長「この判断というのであれば、しっかり地方でも受け止めて、地域性に合わせて進めていかなくちゃいけないのかなと思っています。とにかく公明党らしさを、今からも出さなくちゃいけないのかなと思っています。」

10日午後行われた、自民党の高市総裁と公明党の斉藤代表の党首会談。およそ1時間半後、取材に応じた斉藤代表は。

■公明党・斉藤鉄夫代表

「国民の根強い不信が払拭（ふっしょく）されず、信頼回復にはほど遠い状況と言わざるをえない。自公連立政権については、いったん白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います。したがって、首班指名では公明党代表である斉藤鉄夫に票を投じます。国政選挙における党同士の選挙協力はいったん白紙にします。」



自公連立を離脱する方針を、自民党の高市総裁に伝えたと説明しました。

これに対し、報道陣の質問に答えた高市総裁は。



■自民党・高市早苗総裁

「一方的に連立政権からの離脱を伝えられました。これまで26年間にわたって、野党の時代も含めて協力をしあってきた関係ですので大変残念ではありますが、そういう結論になりました。」



福岡の街の人はどう受け止めたのでしょうか。



■街の人

「裏金問題ははっきり国民に示してもらいたい。うやむやになっているので。」

「今から高市さんがどれだけ頑張ってくれるかだと思うが、ふた開けてみないと分からないので期待して見ておきます。」

「お金の問題、クリーンな政治と言われて全然改善されていない。一つのきっかけで正常になるのならいいと思います。」



自民党福岡県連の松本国寛会長は、地方選挙への影響を心配しながらも、今は引き続き動きを見守りたいとしています。



■自民党福岡県連・松本国寛会長

「今一緒にやっていこうということで、地方でも選挙が行われています。そういったところにも影響が出てくるのではないかという心配はしています。ただ、連立離脱と速報で流れましたが、野党になったとは聞いていませんので、どうなるのか、これから推移を見守ることになろうかと思います。」

福岡5区選出の自民党・栗原渉衆議院議員は。



■自民党福岡5区・栗原渉 衆議院議員

「協調していける部分を増やしていく、お互いが努力してきた26年間、私も去年の衆議院選挙で自公の連携と選挙区、比例ということで取り組みをしてきたので本当に驚いている。」



26年間に区切りがついた自公連立政権。これにより、今後召集される国会の総理大臣指名選挙では、高市氏が選出されるか不透明な情勢となっています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月10日午後5時すぎ放送