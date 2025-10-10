Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¡¢¡ÖÂè63²ó Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«
¡ÚÂè63²óÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡Û ¶È¼Ô¾·ÂÔÆü¡§ 10·î17Æü9»þ～17»þ¡Ê°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ë °ìÈÌ¸ø³«Æü¡§ 10·î18Æü9»þ30Ê¬～17»þ30Ê¬ 10·î19Æü9»þ30Ê¬～16»þ30Ê¬ ²ñ¾ì¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÆî3¡¦4¥Ûー¥ë¡¡¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë Æþ¾ìÎÁ¡§ ÅöÆü·ô1,200±ß Á°Çä·ô1,000±ß ¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¡¡Åìµþ¥Þ¥ë¥¤¤Ï¡¢10·î17Æü¤«¤é19Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè63²óÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤ÎÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÂè63²óÁ´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡×¤ÎÆ±¼Ò¥Öー¥¹¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«Í½Äê¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¿·À½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¥³ー¥Êー¤ä»î¼Í¥³ー¥Êー¤ÎÀß±Ä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û- Åìµþ¥Þ¥ë¥¤@AirsoftGun (@TM_Airsoft) October 10, 2025
10/17～19³«ºÅ¡ØÂè63²ó Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー¡ÙÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ªhttps://t.co/DSTWY85oZF
È¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢2¤Ä¤ÎÆÃÀß¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö#Á´ÆüËÜÌÏ·¿¥Û¥Óー¥·¥çー
