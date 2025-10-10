『透明男と人間女』来年1月8日よりTOKYO MXほかで放送決定＆第1弾KV公開 追加キャストに大野智敬、石原夏織
テレビアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』が2026年1月8日より毎週木曜午後11時30分からTOKYO MX、BS日テレ、深夜0時からサンテレビ、KBS京都ほかにて放送されることが発表された。あわせて、第1弾キービジュアルおよび、本作のキャラクター・カルマとライトを演じるキャスト2人が公開された。
【画像】どんなキャラ？追加キャスト2人のキャラクター設定画
第1弾キービジュアルでは、9月10日に解禁された写螺子ルナと鬼木羅だいちを含めた「透乃眼探偵事務所」の4人が描かれており、登場人物それぞれの表情やポーズから、性格やじれキュンな人間模様、ほっこりとした温かい空間など本作の魅力がたっぷり表現されている。
追加キャスト2人には、紅茶専門店を経営するおちゃめでムードメーカーなダークエルフ・カルマを大野智敬、夫のカルマとともに紅茶専門店を経営する穏やかで優しいホワイトエルフ・ライトをエンディング主題歌も担当する石原夏織が演じる。
■追加キャストコメント
▼カルマ役・大野智敬
カルマ役を演じさせていただきます、大野智敬です。
本作の世界観が大好きで、温かい気持ちをたくさんもらえるこの作品に参加できることを本当にうれしく思います。
僕が演じるカルマくんは一見するとお調子者。
そんな彼にもいろんな一面があります。
本当にたくさんの姿を見せてくれます。
彼の気持ちを余すことなく伝えられるよう全力で演じさせていただきました。
アニメでどのように描かれるのかどうぞお楽しみ〜！
よろしくお願いします！
▼ライト役・石原夏織
ED主題歌そしてライト役としても出演させていただきます。
ライトはカルマの妻ですが夫婦のやり取りがとても面白い魅力的な2人です。
見た目は綺麗な女性ですが強さもあり思わず憧れてしまいます。
透乃眼と夜香をはじめ素敵なキャラクターがたくさんいますが、カルマとライトがどのようなスパイスになるのかぜひ楽しみにしててくださいね！
