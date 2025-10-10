サザンオールスターズ最新ツアー映像作品、完全生産限定盤の仕様決定 スペシャルグッズ「逢瀬の桜」を同梱
サザンオールスターズが11月19日にリリースする最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の完全生産限定盤の詳細が発表された。完全生産限定盤は「感謝満開（THANK YOU SO MUCH）BOX」と題した豪華ボックス仕様で、ツアーを象徴するスペシャルグッズ「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」が同梱される。
【画像】美しい…！スペシャルグッズの「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」
同作には、今年1月から約半年にわたって開催された全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のうち、最終公演となった東京ドーム公演の模様を収録。ライブビューイングを含め全国約75万人を動員した同ツアーは、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携えて開催され、桜前線のように日本全国に“愛と感謝”を届けたステージとなった。
今回明らかになった完全生産限定盤には、本編DISCとBonus DISC（内容は後日発表）に加え、Special Goodsとして「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」を封入。これは、今年元旦に発表された楽曲「桜、ひらり」とともに“皆様に素敵な春が訪れますように！”というメッセージを添えて届けられた桜で、ツアー終盤ではメンバーが一枝の桜を掲げ、逢瀬の時間を惜しみつつ、またの再会を願う象徴的な演出として登場した。演者と観客の心を結んだその“桜”が、スペシャルグッズとしてファンの手元へと届けられる。
ディスクケースには、アンコール時に桑田佳祐が着用したTシャツの「感謝」の文字のバックプリントを写した写真が使用され、タイトルに込められた“感謝”のメッセージがビジュアルにも反映されている。
なお、完全生産限定盤・通常盤いずれの形態にも先着予約・購入特典が用意されており、詳細は追って発表される。
【画像】美しい…！スペシャルグッズの「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」
同作には、今年1月から約半年にわたって開催された全国アリーナ＆ドームツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』のうち、最終公演となった東京ドーム公演の模様を収録。ライブビューイングを含め全国約75万人を動員した同ツアーは、10年ぶりのオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』を携えて開催され、桜前線のように日本全国に“愛と感謝”を届けたステージとなった。
ディスクケースには、アンコール時に桑田佳祐が着用したTシャツの「感謝」の文字のバックプリントを写した写真が使用され、タイトルに込められた“感謝”のメッセージがビジュアルにも反映されている。
なお、完全生産限定盤・通常盤いずれの形態にも先着予約・購入特典が用意されており、詳細は追って発表される。